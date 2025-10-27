Horario de invierno: ¿Cuántos años duró el cambio en el reloj y por qué lo quitaron?

En México, el horario de invierno no aplicará para todos los estados como se practicaba con anterioridad; esto después de que se reformara la Ley de Husos Horarios en 2022. Aunque se eliminó en la mayoría del territorio está vigente en varios municipios, por lo que en adn Noticias te decimos quiénes deben cambiar el reloj.

El horario de verano e invierno comenzó a practicarse desde 1996 bajo el argumento de aprovechar mejor la luz del día y ahorrar la energía eléctrica, sin embargo, después se comprobó que su impacto era insignificante debido a los cambios de consumo.

¿En dónde sí aplicará el horario de invierno?

Esta medida es aplicable para toda la República a excepción de los 33 municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos: Las regiones son las siguientes:

Baja California

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Playa Rosarito

Tecate



Chihuahua

Juárez

Ojinaga

Ascensión

Coyame del Sotol

Guadalupe

Janos

Manuel Benavides

Práxedis G. Guerrero

Coahuila

Acuña

Piedras Negras

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Zaragoza

Nava

Ocampo

Nuevo León

Nuevo Laredo

Reynosa

Matamoros

Camargo

Guerrero

Gustavo Díaz Ordaz

Mier

Miguel Alemán

Río Bravo

Valle Hermoso

¿Por qué el horario de invierno seguirá vigente en algunos estados?

Se tomó la decisión de que el horario de inverno se mantuviera en estos municipios para no afectar el comercio y operaciones transfronterizas, debido a la cercanía con Estados Unidos.

¿Se atrasa o se adelanta?

Los habitantes de dichos municipios deben atrasar una hora todos los relojes durante la madrugada del domingo 2 de noviembre o la noche anterior. De esta manera, se garantiza el nuevo horario para el comienzo de semana.

