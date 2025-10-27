Piperos realizan bloqueo en el Puente de la Concordia, rutas alternas y cuáles son sus demandas

Piperos realizan un megabloqueo en varios puntos de la ciudad, este lunes 27 de octubre, entre ellos, el Puente de la Concordia, donde ocurrió el terrible accidente que el quitó al vida a 32 personas, el pasado 10 de septiembre.

Hasta ahora, los manifestantes siguen en la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia , así como en la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante. Asimismo, se registra bloqueo en la Av. Central a la altura del Metro Nezahualcóyotl.

Lista de bloqueos en el Mexibus

Los puntos más afectados por el bloqueo de piperos de este lunes 27 de octubres en el Mexibús son los siguientes:

LÍNEA 2

Estimados usuarios, les informamos que debido a un bloqueo a la altura de la estación DIF, se suspende el servicio, los invitamos a estar pendientes de la página.

LÍNEA 1

Debido a bloqueo de colonos, se suspende el servicio. Se realiza circuito:

Abastos - Central de abastos

LÍNEA 3

Debido a bloqueo de colonos a la altura de Puente de la Compañía, se realizan circuitos:

Chimalhuacán - Las Flores

Pantitlán - Lago de Chapala.

LÍNEA 4

Debido a bloqueo de colonos, se suspende el servicio. Se realiza circuito:

UMB - Revolución

Laureles - La Raza

Alternativas viales ante bloqueo de piperos hoy 27 de octubre

Entre las recomendaciones de alternativas viales de la Secretaría de Movilidad (Semovi) destacan:

Para dirigirse hacia Texcoco , Ecatepec o Los Reyes La Paz , utilizar vías por Chimalhuacán o Calpulalpan.

, o , utilizar vías por Chimalhuacán o Calpulalpan. En la zona oriente, evitar Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa , ya que permanecen bloqueadas.

, ya que permanecen bloqueadas. En el norte, es recomendable tomar la avenida Montevideo o Eduardo Molin a en lugar de Insurgentes Norte.

a en lugar de Insurgentes Norte.

¿Cuáles son las demandas de los piperos?

Los piperos salieron a manifestarse para exigir la reapertura de pozos que suministraban líquido al área metropolitana. Los manifestantes demandan que se regularice el servicio pues el desabasto de agua ya causó afectaciones en escuelas, hospitales e incluso en sus fuentes de empleo.

Tras los bloqueos, los piperos tienen programada una visita a Palacio Nacional para una mesa de trabajo a las 17:00 horas.

