Moscú despertó bajo una “lluvia negra” después de que Ucrania alcanzara la mayor refinería de combustible de la capital rusa, a solo 15 kilómetros del Kremlin.

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Este ataque —llevado a cabo el 18 de junio— generó aeropuertos colapsados, bolas de fuego en el horizonte y a los operadores de defensa antiaérea disparando junto a civiles atrapados en el tráfico.

Ataque con drones a Moscú Espesas columnas de humo con llamas se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto. (SOCIAL MEDIA/SOCIAL MEDIA via REUTERS)

¿Qué dijo Putin sobre el último ataque de Ucrania a Rusia?

A pesar de la magnitud de este ataque, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no ha dicho ni una sola palabra sobre el incidente, dejando que sus subordinados —como el canciller Serguéi Lavrov— haga promesas de una embestida masiva y coordinada.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Rusia, reveló que al menos mil drones y 4 misiles de crucero fueron interceptados y destruidos en todo el país en solo 24 horas.

Ataque de drones a Moscú Un edificio de apartamentos resultó dañado en un ataque con drones ucranianos durante el conflicto. (Stringer/REUTERS)

Pero en Rostov, un depósito de petróleo recibió un impacto, ataque en el que murió una persona y dejó la impresionante nube negra de las imágenes.

El incidente sí dejó varios daños en el país, sin embargo no es que Putin esté evadiendo la respuesta, sino que actualmente el mandatario está recibiendo a los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kazán.

¿Valió la pena hacerse de crimea?

El trofeo de Rusia era hacerse de Crimea, pero fue un trofeo pasivo costoso, pues semanas de ataques sistemáticos de parte de Ucrania contra las rutas de suministro de la península generan escases de combustible.

Hay unos 50 camiones destruidos en un solo golpe de la semana pasada, generando filas y pánico entre los 2.5 millones de habitantes.

Recordemos que este fue un territorio que Rusia anexó a su país en el 2014, que ahora le está costando al Kremlin una carga insostenible.

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