Fuerte sismo sacude Egipto; activan plan de emergencia

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el norte de Suez, Egipto, poco después de las 3:00 de la madrugada del lunes 3 de agosto, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños material.

El sismo se registró en medio de la ola de temblores que se han reportado en diversas partes del mundo, de los que destacan los de Venezuela y Japón, que resultaron ser mortales.

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¿Qué se sabe del sismo en Egipto?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto, el sismo sacudió el norte de la ciudad egipcia de Suez. Ante el movimiento telúrico, que se percibió bastante fuerte, se activó un plan de emergencia.

La Media Luna Roja Egipcia llamó a los residentes a evitar edificios que presentaran daños estructurales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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