Rusia lanza programa para atraer trabajadores extranjeros y facilitarles la residencia permanente

Rusia lanzó una iniciativa migratoria diseñada para atraer trabajadores extranjeros con grandes habilidades y ofrecerles una vía simplificada hacia la residencia permanente en el país. Un programa que ha llamado la atención en México y que podría ser un éxito.

La medida, impulsada por un decreto presidencial firmado en diciembre de 2025, forma parte de los esfuerzos del gobierno para cubrir vacantes laborales y fortalecer sectores clave de la economía rusa, incluyendo ciencia, tecnología, industria, educación, cultura y deportes.

Según el decreto publicado en la cuenta oficial de la cancilleríia rusa, el programa está abierto a ciudadanos de todos los países y permitirá no solo a los trabajadores solicitantes, sino también a sus familiares directos, solicitar residencia en Rusia bajo un estatus especial.

¿En qué consiste el nuevo programa de Rusia?

La iniciativa, denominada oficialmente como programa de repatriación para personas “de interés para la Federación de Rusia”, contempla varios puntos clave:



Facilitar la residencia permanente sin requerir permisos laborales

sin requerir permisos Eliminar barreras tradicionales como cuotas o exámenes obligatorios para determinados profesionales.

para determinados profesionales. Permitir que tanto los trabajadores como sus familias puedan trabajar legalmente en el país desde el inicio del proceso migratorio.

del proceso migratorio. Ofrecer asistencia para la integración social y administrativa, con apoyo federal y regional en áreas piloto seleccionadas.

Las solicitudes para obtener el nuevo estatus comenzarán a aceptarse a partir del 15 de abril de 2026. El proceso estará supervisado por el Ministerio del Interior de Rusia y la Agencia de Iniciativas Estratégicas, que actuarán como operadores del programa.

🇷🇺 ¡Rusia lanza la primera iniciativa migratoria para atraer talentos globales!



Está abierta a ciudadanos de todos los países e incluye apoyo e integración a los impatriados y sus familias.



¿Quiénes pueden aplicar?

El plan está orientado a atraer profesionales con trayectoria o competencias destacadas en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país, como:



Ciencia e investigación

e investigación Tecnologías y manufactura

y manufactura Educación y cultura

y cultura Industrias creativas y deportivas

Otras disciplinas con demanda de mano de obra especializada

Además, la iniciativa incluye a personas que hayan realizado aportes relevantes a la economía o seguridad del país, así como a apátridas con habilidades valoradas por las autoridades rusas

