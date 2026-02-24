Guerra Rusia-Ucrania: ONU aprueba resolución para exigir alto al fuego

La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige un alto el fuego inmediato entre Ucrania y Rusia, junto con una paz duradera, intercambio de prisioneros y la liberación de civiles detenidos, al cumplirse cuatro años de la invasión rusa.

El texto recibió 107 votos a favor, 12 en contra y 51 abstenciones. Rusia y aliados como Irán, Cuba y Bielorrusia votaron en contra, mientras que China y Estados Unidos se abstuvieron. Aunque la Asamblea General no tiene carácter vinculante, el respaldo refleja el apoyo internacional a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, celebró la votación y afirmó que demuestra que su país no está solo.

En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos acusó a China, Corea del Norte, Irán y Cuba de facilitar la guerra. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el impacto humanitario de "catastrófico": más de 15 mil civiles muertos y 41 mil heridos, además de graves violaciones de derechos humanos documentadas.

En el ámbito de los derechos humanos, señaló que la Oficina del Alto Comisionado ha documentado violaciones generalizadas, incluidas "torturas, violencia sexual y ejecuciones de prisioneros de guerra y detenidos civiles, en un contexto de escasa rendición de cuentas".

