Atentado durante marcha en Pakistán deja muertos

Al menos 14 personas murieron y 18 más resultaron heridas en un atentado durante una marcha en la zona de Kabal, Pakistán, en medio de la insurgencia que se ha vivido en el país en los últimos meses.

El atentado ocurrió en una manifestación de apoyo a la policía en la misma zona, justo frente una comisaría ubicada en Swat, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa. No obstante, todavía no está claro si las personas que participaban en la marcha eran parte del objetivo del ataque.

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De acuerdo con Reuters, Fida Hussain, funcionario policial de la región, declaro que entre las víctimas mortales hay cinco policías y ocho civiles. Entre estos últimos, uno pudo haber perpetrado el atentado.

¿Quién fue el autor del ataque?

La agencia Reuters señaló que momentos después el grupo militante Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) se reivindicó la autoría del ataque en un comunicado.

¿Qué dijo el gobierno de Pakistán sobre el atentado suicida?

El primer ministro de Pakistán, Muhammadu Shehbaz Sharif lamentó y condenó el atentado suicida, mientras que a la par su gobierno dijo que se había puesto en marcha una operación para arrestar a cualquier persona que estuviera implicada en el crimen.

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