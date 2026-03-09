Donald Trump y Vladímir Putin hablaron de la guerra con Irán y otros temas en llamada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dede Rusia, Vladímir Putin, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la guerra en Medio Oriente, especialmente el conflicto con Irán, además de otros temas internacionales como la situación en Ucrania y Venezuela.

La llamada ocurrió en medio de la escalada militar en la región tras el inicio de las operaciones de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero de 2026. Un conflicto que ha elevado la tensión internacional y ha impactado los mercados energéticos a nivel global.

Trump y Putin dialogan sobre la guerra con Irán

De acuerdo con el Kremlin, la conversación duró cerca de una hora y fue descrita como “franca y constructiva”, además de centrarse en posibles escenarios para frenar el conflicto en Medio Oriente.

Durante el diálogo, Putin planteó distintas propuestas orientadas a alcanzar un arreglo político y diplomático para la guerra con Irán, mientras que Trump expuso su evaluación de la operación militar que mantiene Estados Unidos en la región.

El mandatario estadounidense también aseguró que el conflicto podría terminar pronto, aunque advirtió que su gobierno está preparado para responder con fuerza si la situación escala o si se afectan intereses estratégicos, como el suministro de petróleo en la zona.

Trump y Putin discutieron de Ucrania y otros temas internacionales

Además del conflicto en Medio Oriente, ambos líderes discutieron la guerra entre Rusia y Ucrania, así como las conversaciones de paz que se han impulsado en los últimos meses.

Según funcionarios rusos, la llamada también incluyó intercambios sobre la situación política en Venezuela y otros temas de política internacional que afectan la estabilidad global.

Esta fue la primera conversación telefónica entre Trump y Putin desde finales de 2025, y ocurre en un momento de alta tensión internacional por los conflictos simultáneos en Europa del Este y Medio Oriente.