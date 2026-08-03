Las impactantes imágenes de Cuba en total oscuridad por el sexto apagón nacional en 2026

A unas cuantas horas de terminar el domingo 2 de agosto, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional que dejó sin luz a la mayor parte de la isla.

Se trató del sexto apagón nacional en lo que va del año y, aunque las autoridades informaron que se restableció el servicio en los primeros minutos de este lunes 3 de agosto, los reportes por falta de suministro siguen en la isla, de acuerdo a agencias internacionales.

🟢Actualización de la recuperación del SEN. En este minuto, sincronizan al Sistema eléctrico, dos unidades de Energas Boca de Jaruco. pic.twitter.com/1jWtUUQM98 — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 3, 2026

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Apagón en Cuba La gente caminaba en total oscuridad tras el apagón nacional (Norlys Perez/REUTERS)

Apagón en Cuba Pese a que el régimen cubano informa que se restableció el servicio eléctrico, la crisis continúa durante las primeras horas del día (Norlys Perez/REUTERS)

Calles de la Habana aparecieron completamente en oscuridad durante el domingo 2 de agosto

Agencias como Reuters compartieron imágenes donde se ve la completa oscuridad en que quedo la isla durante la noche del domingo, lo que provocó afectación directa a la ciudadanía que no pudo enfrentar las altas temperaturas que se registraron durante este día de verano.

Apenas 24 horas antes del apagón nacional, 15 provincias se quedaron sin suministro eléctrico; sin embargo, esto se ha vuelto una constante en Cuba pues ya son seis apagones general este año y 11 desde 2024.

Apagón en Cuba Se trata del sexto apagón en la isla durante 2026 (Norlys Perez/REUTERS)

¿Por qué siguen los apagones en Cuba?

9.4 millones de habitantes han resultado afectados en Cuba por esta situación, la cual se debe, en su mayoría, a las instalaciones que son obsoletas, pese a que el régimen acusa a los bloqueos de Estados Unidos (EUA) como el principal causante.

Específicamente, mencionan que el embargo energético ha limitado el uso de suministros para mantener la producción eléctrica.

Apagón en Cuba Las calles de la La Haban lucieron completamente oscuras (Norlys Perez/REUTERS)

Apagón en Cuba El régimen cubano sigue sin responder a la emergencia en la isla (Norlys Perez/REUTERS)

Mientras tanto, el país norteamericano considera que el régimen no ha sabido administrar el patrimonio de la isla, debido a su forma de gobierno, lo que ha empeorado la crisis eléctrica.

Sin embargo, los más afectados resultan ser los ciudadanos, quienes sufren con cada apagón que se descompongan sus electrodomésticos (también obsoletos, en su mayoría), falta de servicio médico, limitación del agua potable y comida.

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