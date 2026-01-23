Inicia reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y EUA para negociar fin a la guerra

El ejército de Ucrania deberá abandonar el Donbás, ya que esta es una condición "muy importante" para lograr un acuerdo y terminar la guerra. Es lo que aseguró este viernes el Kremlin, antes del inicio del diálogo con Estados Unidos en Abu Dabi.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esto es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Equipos negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han empezado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, su primera reunión trilateral para buscar una salida negociada al conflicto desde el inicio del enfrentamiento, según informó el portal de noticias ucraniano Interfax-Ucrania.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El Donbás, en el centro de las conversaciones

La reunión, que se espera se prolongue hasta el sábado, tiene horas después de que los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, fueran recibidos el jueves en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin.

Witkoff y Kushner han viajado a los Emiratos Árabes Unidos directamente desde la capital rusa, adonde habían volado procedentes de Suiza.

En el país alpino, ambos se reunieron, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, con emisarios de los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente.

Por su parte, también en Davos, Zelenski se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tanto el presidente ucraniano como Witkoff declararon que la única cuestión que queda por resolver para poner fin a la guerra es el reparto del Donbás, territorio oriental de Ucrania compuesto por las regiones administrativas ucranianas de Lugansk y Donetsk.

Rusia se ha hecho con el control de prácticamente toda Lugansk y de más tres cuartos de Donetsk.

Putin exige que Ucrania ceda la porción de Donetsk que sigue controlando para acceder a parar la guerra, algo a lo que Ucrania se opone.

Zelenski confía en alcanzar un acuerdo

Zelenski explicó a los medios desde Davos que la cuestión del Donbás estará en el centro de la reunión trilateral en Abu Dabi. Además, espera que sus emisarios y los de Rusia presenten las opciones que están dispuestas a aceptar y confía en que pueda llegarse a un acuerdo.

La delegación ucraniana esta compuesta, entre otros, por el jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, por el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Kirilo Budánov, y por el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov. También habrá en la delegación ucraniana representantes del ejército.

Mientras tanto, el equipo ruso está liderado por el almirante Ígor Kostiukov. También se encuentra en Abu Dabi el asesor económico del Kremlin, Kiril Dmítriev.

Representantes de Kiev y Moscú se reunieron por última vez de forma directa el pasado mes de julio en Estambul, con la mediación de Turquía.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.