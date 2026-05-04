Ucrania pausa la guerra: anuncia tregua para el 6 de mayo y lanza mensaje directo a Rusia

En medio de la tensión constante por la guerra en Ucrania, el gobierno Rusia declaró de manera unilateral una tregua con Ucrania los días 8 y 9 de mayo, cuando ambos países celebran la victoria sobre los nazis.

Tras el anuncio, Ucrania respondió con una tregua a partir del 6 de mayo y lanzó un mensaje directo al Kremlin, que podría abrir una ventana de calma en este conflicto que ha dejado más de 200,000 soldados rusos muertos y entre 100,000 y 140,000 militares ucranianos fallecidos, tras cuatro años.

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Rusia busca una pausa por fechas simbólicas

De acuerdo con reportes internacionales, Rusia habría solicitado este paro temporal de las hostilidades en el marco del Día de la Victoria, una de las conmemoraciones más importantes para el país.

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary “celebration”. In this regard, we are announcing a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Cada año, estas fechas recuerdan el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, con desfiles militares y actos oficiales de gran escala.

No obstante, amenazó a Ucrania con “un ataque masivo con misiles” si no respeta la tregua.

“Advertimos a la población civil de Kiev y a los empleados de las misiones diplomáticas extranjeras de la necesidad de dejar la ciudad rápidamente”, anunció el Misniestrio Ruso.

Ucrania responde con una tregua más ambiciosa

Lejos de aceptar únicamente una pausa breve, Ucrania propuso iniciar la tregua el 6 de mayo, dos días antes de las celebraciones rusas, y dejó abierta la posibilidad de extenderla si Rusia demuestra un compromiso real con detener las hostilidades.

“Creemos que la vida humana es mucho más valiosa que cualquier “celebración” de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego que comenzará a las 00:00 de la noche del 5 al 6 de mayo”, se lee en la publicación de X del presidente ucraniano.

El mensaje desde Kiev es claro: la tregua no debe ser solo un gesto simbólico, sino un primer paso hacia una desescalada más amplia del conflicto. En ese sentido, las autoridades ucranianas señalaron que la continuidad del alto al fuego dependerá directamente de las acciones de Rusia en el terreno.

“Ha llegado el momento de que los líderes rusos tomen pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente dado que el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania”, escribió Zelensky.

Con este planteamiento, Volodimir Zelensky podría estar ejerciendo presión diplomática, ya que coloca en manos del Kremlin la responsabilidad de prolongar o romper la pausa.

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