El hongo que crece en el reactor de Chernóbil y que ha sorprendido a los científicos

En lo que alguna vez fue uno de los lugares más peligrosos del planeta, científicos han detectado una forma de vida que desafía lo que se sabía sobre la biología y la radiación. Se trata de un hongo negro denominado Cladosporium sphaerospermum, que no solo sobrevive en condiciones extremas de radiación, sino que parece prosperar en ellas, específicamente, dentro del reactor cuatro de la central nuclear de Chernóbil.

Este organismo, observado en el sarcófago del reactor donde la radiación es miles de veces más alta que los niveles naturales, fue documentado desde finales de los años noventa por micólogos como Nelli Zhdanova, que identificaron más de 30 especies de hongos oscuros en la estructura contaminada. Entre ellas, C. sphaerospermum destaca por su abundancia y su resistencia, especialmente gracias a un pigmento llamado melanina, el mismo que nos da color a la piel y el cabello.

Qué descubrió el estudio sobre el hongo en el reactor de Chernóbil

Investigaciones posteriores, incluidas las de científicos como Ekaterina Dadachova y Arturo Casadevall en la Facultad de Medicina Albert Einstein, han demostrado que cuando estos hongos melanizados se exponen a radiación ionizante, la melanina cambia sus propiedades electrónicas y el hongo crece más rápido que los que carecen de ese pigmento. En experimentos de laboratorio, la radiación aceleró el crecimiento de C. sphaerospermum incluso cuando los nutrientes eran limitados.

Este comportamiento ha llevado a algunos expertos a proponer la idea de la “radiosíntesis”, un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas, pero utilizando radiación en lugar de luz como fuente de energía.

¿Qué podría significar este hongo y su capacidad de adaptación a niveles de radiación?

Debido a su capacidad para prosperar bajo niveles letales de radiación, se ha considerado su potencial uso en la exploración espacial, como un escudo biológico para proteger a astronautas de la radiación cósmica en misiones a la Luna o Marte.

Aunque el mecanismo exacto detrás de esta resistencia extrema aún es un rompecabezas para los científicos, el caso de Cladosporium sphaerospermum es un recordatorio de la sorprendente capacidad de la vida para adaptarse incluso a los entornos más hostiles , y abre nuevas puertas para la biotecnología y la protección radiológica en el futuro.

