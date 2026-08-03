Dron cae en playa de Rusia y su explosión deja varios muertos | VIDEO

Una jornada de descanso terminó el tragedia cuando un dron cayó sobre una playa del sur de Rusia, provocando una fuerte explosión que dejó al menos siete personas muertas, entre ellas 3 menores de edad, y cerca de 40 lesionados, de acuerdo con las autoridades rusas.

El momento quedó grabado en videos y fundidos en redes sociales, donde se observa el aparato precipitarse, mientras de turistas permanecer en la zona. El incidente sucedió en una playa del distrito de Gelendzhik, en la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

🔴Dron cae en una playa de Rusia y deja víctimas mortales



Un dron atribuido por autoridades rusas a Ucrania cayó en una playa de la región de Krasnodar, provocando la muerte de al menos seis personas, incluidos tres niños, y decenas de heridos.



El incidente ocurrió en una zona… pic.twitter.com/sMEfFr5zaJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 3, 2026

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¿Qué se sabe de la caída del dron en playa rusa?

Según los primeros reportes, las alarmas antiaéreas no se activaron, por lo que los vacacionistas fueron sorprendidos por el impacto; hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el dron fue derribado por las defensas aéreas rusas antes de caer sobre la playa.

El gobernador de Krasnodar informó que los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas. De los lesionados, 21 personas fueron hospitalizadas, mientras que nueve permanecen en estado grave, según el misterio de salud ruso.

Las imágenes muestran una gran columna de humo y decenas de personas huyendo de lugar tras la explosión. El área fue acordonada mientras los servicios de rescate continúan las labores de atención e investigación.

Guerra entre Rusia y Ucrania llega a zonas civiles

El ataque ocurre en medio de una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, y es que ambas partes han incrementado el uso de drones de largo alcance. Las autoridades rusas calificaron el hecho como un ataque contra la infraestructura civil y responsabilizaron a Ucrania, mientras que Kiev no había emitido un posicionamiento oficial sobre este incidente.

La tragedia ha reavivado el debate acerca del impacto del conflicto en la población civil y el alcance que están teniendo los ataques con drones, lejos del frente de batalla.

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