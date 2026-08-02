Ataque de Israel deja un inmenso cráter en campo de refugiados en Gaza

Un nuevo ataque de parte de Israel en contra de la Franja de Gaza provocó una fuerte explosión que generó un enorme cráter en las inmediaciones de un campamento de refugiados ubicado en Deir al Balah, en el centro del enclave palestino.

De acuerdo con personas médico del Hospital Mártires de Al Aqsa, el bomberdeo israelí, el bombardeo alcanzó un almacén donde se resguradaban suministros médicos utilizados para atender a los pacientes.

Las imágenes que fueron captadas por la agencia Reuters, muestran el imparcto del estallido que dejó un boquete en la tierra rodeado de ecombros, plasticos y restos de estructuras destruidas por completo; reflejo de la magnitud de los daños provocados durante el actual conflicto en Medio Oriente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Among the tents in Gaza there was a temporary storage area for medical supplies..



NOW ITS A HOLE IN THE GROUND!! pic.twitter.com/64EwFtDONC — Gemini 🇵🇸 (@Moeof1967) August 2, 2026





¿Qué se sabe del ataque de Israel a la Fanja de Gaza?

El doctor Khalil Al-Daqran, del Hospital Mártires de Al Aqsa, aseguró que el ataque isaraelí sucedió druante la madrugada del sábado y que presisamente, el inmueble destruido

sucedió durante la madrugada del sábado y que precisamehte, el inmueble destruido funionaba como almacén de suministros médicos: “El almacén que contenía suministros médicos para el hospital fue completamente destruido”, señaló el médico a la agencia Reuters.

Hasta el momento, el Ejérctio de Israel no ha emitido alguna delcaración o postura ofciialn acerca de su ataque perpetrado contra el territorio palestino, ni mucho menos ha conifrmado cuál era el objetivo de la operación.

🚨#AlertaADN



Israel aseguró que cinco soldados libaneses resultaron heridos tras la explosión de una carga colocada por Hezbolá en la zona de Khirbet Silm, al sur de Líbano, y descartó que el artefacto perteneciera a sus fuerzas militareshttps://t.co/RZNupYrXCK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 2, 2026





Refugiados denuncia pérdida total del campamento en Gaza tras ataque de Israel

Entre los afectados se ecnuentra Fátima Sharab, una mujer desplazada que vivía en una tienda de campaña cerca del lugar del impacto.

La sobreviviente aseguró que el campamento albergana a personas enfermas, además de a familias en condiciones de extrema vulneabilidad, además de instalaciones donde se almacenaban insumos para pacientes con insuficiencia renal que requieron diálisis.

🇵🇸🇮🇱🇮🇱 Look at the huge hole created by the Israeli attack on Deir al-Balah in Gaza today, along with the tents of displaced people. Do you need to know new information to answer the question of why Hitler carried out the Holocaust? pic.twitter.com/a5qCOUpVpL — IEW Latest News (@IEWLatestNews) August 1, 2026

La ofensiva ocurre en medio de una grave crisis humanitaria en Gaza, donde organismos internacionales han advertido acerca de la escasez de alimentos, medicamentos y servicos médicos debido a los contantes ataques de Israel en la Franja.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.