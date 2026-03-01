Kiev afirmó que Rusia podría aceptar el plan de EUA para garantizar la seguridad de Ucrania

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia volvieron a colocarse en el centro del debate internacional tras una nueva ronda de conversaciones en Ginebra.

De acuerdo con declaraciones difundidas por el equipo del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Moscú habría manifestado disposición para aceptar las garantías de seguridad propuestas por Estados Unidos en un eventual escenario de posguerra.

Kyiv says Russia accepted US plan for Ukraine security guarantees https://t.co/KRohSbvhDh https://t.co/KRohSbvhDh — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

En televisión ucraniana, gobierno de Zelenski adelanta acuerdo con Rusia

De acuerdo con la agencia Reuters, el jefe de la oficina presidencial ucraniana señaló en televisión que, durante los encuentros más recientes, la delegación rusa expresó que podría avalar el esquema planteado por Washington.

"Podemos decir que, en principio, hemos llegado a una conclusión sobre cómo funcionará todo este monitoreo una vez que termine la guerra. No quedan problemas específicos. Todos se resolvieron durante las numerosos reuniones celebradas", expresó Kyrylo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia de Ucrania.

Esta propuesta busca ofrecer respaldo a Ucrania frente a un posible nuevo ataque, una vez que se firme un acuerdo de paz.

¿Qué incluyen las garantías de seguridad para Ucrania?

El punto central de la negociación gira en torno a compromisos firmes por parte de Estados Unidos y aliados europeos para actuar si Rusia vuelve a agredir territorio ucraniano. Kiev insiste en que cualquier pacto debe contemplar mecanismos claros de respuesta, más allá de promesas diplomáticas.

55 mil soldados han muerto en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exhortado públicamente tanto a Moscú como a Kiev a alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, considerado el más grave en Europa desde 1945; sin embargo, Zelenski ha señalado que su país enfrenta presiones para hacer concesiones que podrían comprometer su seguridad a largo plazo.

Ucrania pide garantías para firmar acuerdo con Rusia

Para Ucrania, las garantías deben ser “a prueba de fallas”, es decir, compromisos vinculantes que aseguren apoyo militar o medidas concretas en caso de una nueva ofensiva rusa.

El objetivo es evitar que se repita un escenario como el de 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala.

¿Habrá reunión entre Zelenski y Putin?

Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es la posibilidad de una cumbre entre Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin. La idea fue mencionada previamente por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, como una vía para destrabar el diálogo político al más alto nivel.

No obstante, según las declaraciones más recientes del equipo ucraniano, Rusia aún no ha dado su visto bueno para concretar ese encuentro. La última ronda de conversaciones en Ginebra fue calificada como “difícil” por ambas partes. Aunque Washington habló de “progresos significativos”, no se alcanzó un avance decisivo.

