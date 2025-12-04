Fentanilo más débil; así ajustan sus rutas el CJNG y el Cártel de Sinaloa ante presión en EUA, según la DEA

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció Fentanyl Free America, una estrategia nacional que combina acciones de inteligencia, operativos y campañas públicas para enfrentar la crisis de opioides sintéticos, especialmente del fentanilo.

El eje central del programa vuelve a poner en la mira a los dos grupos criminales mexicanos que, según el gobierno estadounidense, siguen dominando la producción y el tráfico del fentanilo hacia ese país: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fentanilo menos potente, según la DEA

Desde el inicio del anuncio, la DEA subrayó que la potencia del fentanilo que ingresa a Estados Unidos ha disminuido a comparación con los que se veía antes de que se combatiera su uso.

De acuerdo con sus análisis de laboratorio, solo el 29% de las pastillas evaluadas en 2025 contenían una dosis potencialmente mortal, una reducción significativa frente al 76% registrado en 2023; asimismo, la pureza del fentanilo en polvo cayó de 19.5% a 10.3% en dos años.

Según la agencia, esta caída en la letalidad no es resultado de una intención de los cárteles por reducir daños, sino un efecto de la presión gubernamental que ha obligado a modificar procesos de producción y traslado.

Cambio de estrategia y de ruta de los cárteles mexicanos

El Cártel de Sinaloa y el CJNG estarían recurriendo a formulaciones menos potentes mientras diversifican sus rutas para minimizar pérdidas.

La DEA también detectó un desplazamiento operativo: aumentó el tráfico de fentanilo en polvo y la fabricación de pastillas dentro de Estados Unidos, un movimiento que busca reducir riesgos al depender menos del envío de tabletas desde México.

En octubre, agentes federales incautaron más de dos docenas de prensas industriales, usadas para producir pastillas en territorio estadounidense, lo que respalda este cambio.

EUA insiste en presión directa contra los dos cárteles mexicanos más poderosos

La agencia aseguró que los golpes recientes a laboratorios, operadores financieros y redes logísticas del CJNG y del Cártel de Sinaloa han obligado a ambos grupos a modificar su estructura criminal.

Esta “evolución impulsada por la oportunidad y la codicia”, como la llamó la DEA , también ha llevado a diversificar actividades para mantener ganancias.

“Golpear más fuerte” a quienes alimentan la crisis

Terrance Cole , administrador de la DEA, afirmó que la campaña Fentanyl Free America busca acelerar los avances alcanzados en dos años.

Al 1 de diciembre de este año, la agencia reportó la incautación de 45 millones de pastillas y cuatro mil kilos de fentanilo en polvo, equivalente a retirar 347 millones de dosis potencialmente mortales.

