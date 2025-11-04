EUA condena violencia política en México tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, subrayó que Estados Unidos ha utilizado todos sus recursos para presionar combate a los cárteles
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó la "violencia política" en relación al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que perdió la vida el sábado tras ser baleado durante el Festival de las Velas.
"Con respecto a esta noticia específica y al presunto asesinato ocurrido en México, sé que la Administración Trump está al tanto de ello y, por supuesto, condenamos toda forma de violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas", expresó Leavitt.
