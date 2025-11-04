Zohran Mamdani logra la victoria en Nueva York; los demócratas lideran las elecciones en EUA

Este 4 de noviembre de 2025, Estados Unidos llevó a cabo elecciones locales y estatales clave en varios estados, consideradas un termómetro político para medir la influencia y aceptación del gobierno de Donald Trump en su segundo mandato. Aunque no hubo elección presidencial, estos comicios incluyeron la elección de gobernadores en Virginia y Nueva Jersey, alcaldes en ciudades importantes como Nueva York.

En la "Gran Manzana", Zohran Mamdani, un demócrata progresista, fue elegido como el primer alcalde musulmán de la ciudad, ganando a sus rivales pese a la oposición del presidente Trump.

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue proyectada ganadora como gobernadora, mientras que en Nueva Jersey su correligionaria Mikie Sherrill fue vencedora.

