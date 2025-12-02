Trump amenaza con ataques contra Colombia y otros países que trafiquen drogas hacia EUA

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que "muy pronto" comenzarán los ataques contra cárteles dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Además, advirtió de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia su país.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca .

El mandatario ya mencionó la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidense actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Un ataque en dicho territorio sudamericano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como "Lanza del Sur" y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.

Trump advierte a otros países

El republicano advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano "está sujeto a ataques", al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra los grupos criminales.

He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela -dijo.

En octubre pasado, el también empresario neoyorkino también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de "grosero e ignorante con Colombia". También ha rechazado como "injerencia" el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Petro responde a Trump

Respondiendo a la advertencia de Trump, Petro invitó al mandatario estadounidense a ir a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU -manifestó en su cuenta de X.

Agregó que, "sin misiles", su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un "líder del narcotráfico", insistió en que ese trato es una calumnia.

