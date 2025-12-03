“México y Canadá se aprovecharon": Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC

El presidente Donald Trump indicó que posiblemente dejará expirar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su actual forma y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus principales socios.

"Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", declaró dijo el republicano durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando -agregó en referencia al gobierno de Joe Biden.

El TMEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el también empresario consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Revisión del T-MEC

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando finalizaría el T-MEC.

Durante su intervención, Trump defendió los aranceles que ha impuesto a sus vecinos norteamericanos, asegurando que ayudan a mejorar los ingresos del país y a reducir la deuda.

Asimismo hizo especial referencia a los aranceles a automóviles y autopartes que, según dijo, han provocado que empresas trasladen su producción a Estados Unidos: "No estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles, estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares. Se van de México y de Canadá".

🔻 Trump sugirió que quizá deje expirar el#TMEC y que podría buscar negociar otros acuerdos con México 🇲🇽 y Canadá 🇨🇦

😳 Potencialmente podría ser un desastre para todos, pero sobre todo para nosotros. pic.twitter.com/aPrr4NDHmG — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) December 3, 2025

¿Qué es el T-MEC y en qué consiste?

El T-MEC contiene disposiciones modernas sobre comercio digital, propiedad intelectual, reglas laborales y medioambientales, así como estrictas normas de origen para la industria automotriz, buscando fortalecer la producción regional y mantener aranceles reducidos entre todas las partes.

De acuerdo con centros de estudio, el T-MEC ha sido clave para la relación económica norteamericana, facilitando el flujo de bienes agrícolas e industriales, y estableciendo un marco legal que protege inversiones y derechos de los trabajadores.

Analistas han advertido que la eventual expiración o renegociación del T-MEC podría afectar la estabilidad comercial en la región y reconfigurar las cadenas de suministro entre los tres países.

