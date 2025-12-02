Las 5 cosas que molestan a los mexicanos cuando viajan a EUA

México es uno de los países que atrae a una gran cantidad de turistas y se caracteriza por su hospitalidad y los servicios que ofrece; sin embargo, cuando el mexicano viaja se encuentra con distintas acciones o situaciones que a más de uno desagradan.

Y es que existen muchos clichés sobre los mexicanos y su forma de ser; por eso existen por lo menos diez motivos por los que los nacionales se molestan cuando viajan a Estados Unidos.

¿Qué odian los mexicanos cuando viajan a EUA?

Aunque hay varias razones que desagradan un viaje a los mexas, las principales son los retos en los trámites de migración, cómo conseguir la visa y pasar por un amplio cuestionario.

Otro aspecto negativo es que en México muchos lugares atienden en inglés; no obstante, en Estados Unidos el idioma no es una atención que se tome en cuenta y los servicios son en inglés, incluyendo la atención en restaurantes y centros turísticos.

Otro motivo que puede sacar de sus casillas a los mexicanos, es que están acostumbrados a que el precio que se ve en las cuentas es lo que se paga, pero en Estados Unidos los impuestos se agregan al final, lo que confunde a los viajeros.

A esto se suma que en el país hay un trato cálido y cercano, pero en la Unión Americana la gente es distante, impersonal e incluso cortante.

Los motivos que molestan a los mexicanos en EUA

Los motivos de molestia son:

Migración

Idioma

Cambio de dólares

Reglas estrictas

No incluyen impuestos



