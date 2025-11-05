Detienen a “El Dany”, uno de los más buscados por el FBI por tráfico de fentanilo

Daniel "N", alias El Dany, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El hombre es de nacionalidad estadounidense y cuenta con una orden de arresto de Estados Unidos por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo, y contaba con una ficha roja emitida por el FBI.

¿Dónde detuvieron a El Dany?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), quienes lograron ubicar y capturar al presunto criminal en un inmueble de la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán.

"Los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses y, al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto, corroboraron su identidad y fue detenido", señaló en un comunicado.

El Dany fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

