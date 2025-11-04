Tragedia en la India; choque de trenes deja varios muertos y heridos

Al menos siete personas murieron y 14 resultaron heridas, algunas de gravedad, después de que dos trenes chocaran entre sí en Chhattisgarh, India .

De acuerdo con los primeros reportes, el choque de los trenes (uno con pasajeros y otro con mercancías) ocurrió a alrededor de las 16:00 horas (hora local) entre dos estaciones.

¡Terrible accidente! 🚈 Un tren de pasajeros chocó contra un tren de carga, el incidente dejó siete personas muertas y decenas de heridos en Bilaspur, India 📍

¿Cómo ocurrió el choque de trenes?

El incidente ocurrió cuando un tren de pasajeros del servicio MEMU (tren eléctrico que opera en líneas principales para cubrir rutas de corta y media distancia) embistió por detrás a un tren de carga que se encontraba detenido entre dos estaciones.

Debido a la fuerte colisión ocurrida cerca de Bilaspur, a unos 116 kilómetros/72 millas de la capital Chhattisgarh, uno de los vagones del tren de pasajeros terminó encima del tren cargado de mercancías.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de trenes?

Según agencias internacionales, el Comisionado de Seguridad Ferroviaria (CRS) señaló que se realizará una investigación profunda para saber las causas del accidente .

Por su parte, el Gobierno de Chhattisgarh señaló que dará una compensación de 500 mil rupias (104 mil pesos) a las familias de los fallecidos. En el caso de los lesionados se garantizarán los tratamientos gratuitos.

