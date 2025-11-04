Tragedia en Filipinas: Tifón Kalmaegi deja más de 40 MUERTOS e inunda la isla de Cebú; sigue la alerta

Las inundaciones en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi no tienen precedentes. La isla de Cebú ha recibido una cantidad de lluvia que ocasionó al menos 40 muertos y graves daños en comunidades.

Las imágenes de casas destrozadas y autos amontonados en pilas en las calles han causado conmoción en redes sociales. Te contamos los detalles de esta tragedia que azota este país del sudeste asiático.

¿Qué pasó en la isla de Cebú tras el paso del tifón Kalmaegi?

Este martes 4 de noviembre, la isla de Cebú se convirtió en el epicentro de la devastación provocada por el tifón Kalmaegi . La intensidad del fenómeno con lluvias torrenciales y vientos de 180 km/hora causó inundaciones masivas que arrasaron con casas, autos y todo lo que encontraban a su paso.

Tragedia en #Filipinas, el país vuelve a enfrentar la fuerza del clima.



El paso del tifón #Kalmaegi dejó al menos 40 muertos, más de 30 mil evacuados, además de Inundaciones y deslaves.

Los habitantes de Cebú tuvieron que subir a los techos de sus viviendas para evitar ser arrastrados por la corriente, viviendo horas de auténtico pánico. Las tormentas consideradas como las más destructivas del año provocaron cortes de energía y comunicaciones.

La situación en Cebú es crítica, pues las principales vías de acceso se encuentran bloqueadas por escombros, lodo y agua. Por el momento, el gobierno filipino movilizó a la Marina y al Ejército para establecer centros de acopio y refugios temporales.

“Hemos recibido muchas llamadas de personas pidiendo ser rescatadas de sus techos, pero es imposible llegar. Hay autos flotando y escombros por todas partes”, comentó Gwendolyn Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina.

Las autoridades señalaron que el número de fallecidos podría aumentar a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate, pues hay un gran número de desaparecidos.

Hasta el momento se reportan 40 muertos en la provincia de Cebú. Asimismo, se reportaron otras 5 muertes en las islas cercanas de Leyte y Bohol.

Captan a pitón gigante tras la inundación; autoridades piden a la población protegerse de reptiles

En las redes sociales circuló un video de una pitón gigante que se deslizaba por encima de los techos de las casas que quedaron sumergidas tras el paso del tifón Kalmaegi. Por esta razón, las autoridades filipinas han pedido a la población que cierren puertas y ventanas para tratar evitar que reptiles ingresen a sus viviendas y causen otras tragedias.

#Internacionales | 🚨⛈️ Serpientes de gran tamaño huyen de las fuertes inundaciones que ha dejado un tifón en Cebú, Filipinas. 🇵🇭



@volcaholic1. pic.twitter.com/YJyGbDl6RI — #ÚltimaHora (@ultimahsv) November 4, 2025

Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de casi 400,000 personas en las provincias centrales y orientales del archipiélago.

Las labores de rescate han sido muy complicadas pues un helicóptero militar Super Huey que transportaba ayuda humanitaria se estrelló en la provincia sureña de Agusan del Sur, en Mindanao. Se reportó la muerte de los seis tripulantes.

Filipinas enfrenta la llegada de este tifón, apenas una semana después de sufrir un terremoto de magnitud 6.9 que dejó 79 muertos en la región de Cebú.

