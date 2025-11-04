ÚLTIMA HORA: Se registra accidente aéreo cerca del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky.
Un avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló en inmediaciones del aeropuerto de Louisville, en redes sociales han sido difundidas las imágenes del accidente.
La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 se registró un accidente aéreo en inmediaciones del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. Un avión se habría estrellando provocando explosiones en la pista de aterrizaje del lugar.
Al momento se desconoce si hay víctimas y las razones del accidente aéreo , sin embargo, en redes sociales se han difundido videos del momento en el que la aeronave se estrella y explota.
Video del accidente aéreo en el aeropuerto internacional de Louisville
A través de cuentas de redes sociales diversos usuarios han difundido videos del accidente:
Así fue captado el momento del accidente de un avión de UPS, en el aeropuerto de Louisville, #EEUU ✈️
Las investigaciones ya están en curso🚨 pic.twitter.com/5oYDgjZJds
Esto es, información en desarrollo...
