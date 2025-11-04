inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Nota

ÚLTIMA HORA: Se registra accidente aéreo cerca del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky.

Un avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló en inmediaciones del aeropuerto de Louisville, en redes sociales han sido difundidas las imágenes del accidente.

choque avión
BNO News
Actualizado el 04 noviembre 2025 17:34hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Hakbar Juárez

La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025 se registró un accidente aéreo en inmediaciones del aeropuerto internacional de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. Un avión se habría estrellando provocando explosiones en la pista de aterrizaje del lugar.

Al momento se desconoce si hay víctimas y las razones del accidente aéreo , sin embargo, en redes sociales se han difundido videos del momento en el que la aeronave se estrella y explota.

Suscríbete a nuestro   canal de WhatsApp   y lleva la información en la palma de tu mano.

Video del accidente aéreo en el aeropuerto internacional de Louisville

A través de cuentas de redes sociales diversos usuarios han difundido videos del accidente:

Esto es, información en desarrollo...

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.    Suscríbete a nuestro canal de Telegram    y lleva la información en tus manos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Hakbar Juárez

hakbar.canales@tvazteca.com.mx