Israel anuncia que los palestinos de Gaza podrán salir hacia Egipto en los próximos días

Israel informó que el paso fronterizo de Rafah abrirá “en los próximos días” para permitir la salida de palestinos hacia Egipto. El anuncio llegó este miércoles, en medio de la actual tregua con Hamás. El Cogat, organismo israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, afirmó que la medida forma parte del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Sin embargo, Egipto rechazó esta versión pocas horas después. El gobierno egipcio aseguró que cualquier reapertura debe funcionar en ambas direcciones y permitir también la entrada de ayuda humanitaria, condición que mantiene congeladas las negociaciones. La incertidumbre afecta directamente a los más de dos millones de palestinos que viven bajo bloqueo.

Reuters A pesar de las declaraciones de Israel, Egipto rechazó esa versión y exigió que el cruce funcione en ambas direcciones.

¿Qué dijo exactamente Israel?

El Cogat explicó a AFP que la apertura del cruce permitirá exclusivamente la salida de residentes palestinos hacia Egipto. Señaló que el procedimiento se coordinará con El Cairo y con la Unión Europea, y que forma parte de los compromisos pactados en la tregua vigente.

El anuncio elevó las expectativas dentro de Gaza, donde miles de familias esperan desde hace meses la oportunidad de evacuar a enfermos, heridos y personas vulnerables. La aclaración de Egipto, sin embargo, redujo cualquier certeza sobre la fecha de apertura.

La respuesta inmediata de Egipto

Una fuente oficial egipcia afirmó que la reapertura solo será posible si se habilita en ambas direcciones. El Cairo insiste desde 2024 en que el flujo de ayuda debe aumentar para atender las necesidades críticas de la población palestina.

La postura egipcia responde también a presiones internas y regionales. Países árabes y organizaciones humanitarias piden que Rafah deje de operar de manera unilateral, pues consideran que un acceso limitado agrava la crisis.

¿Por qué no se ha abierto todavía?

Fuentes diplomáticas europeas confirmaron que se contemplaba reanudar el paso para peatones el 14 de octubre de 2025. Sin embargo, la fecha se pospuso sin explicación pública. Analistas señalan que las diferencias entre Israel y Egipto frenan cualquier avance.

Washington y la Unión Europea presionan para que haya un acuerdo que garantice la supervisión internacional del cruce. Sin consenso, la apertura depende de decisiones políticas que aún no se concretan.

Lo que piden las organizaciones humanitarias

Agencias de la ONU y ONG insisten en la reapertura completa y permanente de Rafah. Afirman que la entrada actual de ayuda es inferior al 30% de lo necesario y que miles de palestinos necesitan evacuación médica urgente.

