Desmantelaron “oficina” del CJNG en España y detuvieron a 20 personas

La Policía Nacional de España, en una operación conjunta con la DEA y autoridades neerlandesas, desmantelaron la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio europeo.

Por medio de un comunicado , se informó que el operativo, liderado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, dejó como resultado 20 detenciones, de ellas, 15 personas ingresaron en prisión preventiva.

Entre los arrestados hay dos individuos que habían sido considerados objetivos prioritarios por la DEA durante años, así como miembros de la Camorra italiana involucrados en la distribución internacional de estupefacientes.

Decomisan drogas y miles de dólares

Durante el operativo se confiscaron cantidades millonarias de droga: mil 870 kilogramos de cocaína y 375 kilos de anfetamina.

Además, las autoridades decomisaron 275 mil euros en efectivo, criptomonedas equivalentes a 15 mil dólares estadounidenses, tres armas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Así trabajaba el CJNG en España; envíos de drogas desde México

La investigación reveló que el CJNG ocultaba cargamentos de droga dentro de maquinaria industrial de gran tonelaje. Dichos envíos llegaban a España, donde la mercancía era almacenada en fincas aisladas en la sierra de Madrid y en Ávila, lo que proporcionaba un alto grado de discreción y seguridad.

Desde ahí, la distribución local se organizaba desde una finca cerca de La Adrada (Ávila) y se ramificaba hacia Bilbao y Valencia a través de vehículos con compartimentos ocultos para trasladar la droga.

De acuerdo al comunicado oficial, la organización había reforzado su estructura operativa con el envío especialmente desde México de nuevos miembros enviados por el Cártel Jalisco Nueva Generación .

Denuncian presunta colaboración con la Camorra italiana

Por su parte, para exportar los estupefacientes a otros países —como Italia—, los narcotraficantes enviaban la maquinaria contaminada desde una finca en Talavera de la Reina (Toledo).

Allí funcionaba un centro logístico que permitía ocultar la droga en contenedores marítimos, gracias a empresas mercantiles propiedad de un empresario español vinculado al cártel.

La operación también desnudó los lazos entre el CJNG y la mafia napolitana , en particular con el clan Amato-Pagano. Se documentó que miembros de la Camorra estaban implicados en la recepción de los cargamentos enviados desde España.

El impacto del CJNG en México y el mundo

Cabe mencionar que el CJNG es un actor clave del crimen organizado mexicano, con operaciones tanto en territorio nacional como en múltiples países.

En México también ha sido golpeado por otras acciones; por ejemplo, recientemente sicarios del cártel mexicano fueron condenados a 18 años de cárcel por portación de armas y agresiones.

Además, en la frontera sur del país se aseguraron más de mil 193 kilos de cocaína relacionados con esta organización.

