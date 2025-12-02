Expresidente hondureño Juan Orlando Hernández sale de prisión en EUA

El exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad el pasado 1 de diciembre tras ser liberado de una prisión federal en Estados Unidos, donde purgaba una condena por narcotráfico y posesión ilícita de armas.

Su excarcelación ocurre apenas días después de recibir un indulto a la sentencia de 45 años de prisión que le fue dictada el año.

Familia de expresidente celebra liberación

Su esposa, Ana García de Hernández, difundió un mensaje durante las primeras horas de este martes 2 de diciembre en el que calificó el día de la liberación como “un día que jamás olvidaremos” y expresó que Hernández “volvió a ser un hombre libre” tras “casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles”.

Asimismo, agradeció a los Estados Unidos y a Dios por haber intercedido en la liberación, ya que calificó el hecho como un milagro y un acto de justicia.

El caso de Juan Orlando Hernández, de una condena de 45 años al indulto

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, poco después de concluir su mandato como presidente, cargó que ostentó desde 2014 a 2022.

En marzo de 2024 fue declarado culpable de tres cargos relacionados con narcotráfico y conspiración para el uso de armas, acusaciones que lo ligaban con poderosos cárteles de la droga y que, según fiscales estadounidenses, involucraban el tránsito de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

El 26 de junio de 2024 recibió una sentencia de 45 años de prisión , cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares; sin embargo, el perdón otorgado borró de forma definitiva esas condenas, algo que la Casa Blanca defendió argumentando que el juicio había sido “politizado” y que Hernández había sido tratado “muy duramente e injustamente”.

¿Por qué se le concedió el indulto?

La medida generó críticas inmediatas de analistas y expertos en seguridad, quienes advirtieron que el indulto pone en entredicho la credibilidad de la lucha antinarcóticos.

Por su parte, desde el gobierno de EUA justificó la decisión señalando supuestas irregularidades en el proceso judicial: la defensa habría contado con poco tiempo para prepararse y gran parte de las pruebas habrían dependido de “delincuentes confesos”, lo que en su criterio comprometió la equidad del juicio.

Elecciones en Honduras

La liberación de Hernández llega apenas días después de las elecciones presidenciales de Honduras , celebradas el domingo 30 de noviembre, en dichos comicios, el candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional de Honduras —la misma fuerza política a la que pertenece Hernández—, obtuvo un estrecho margen sobre su rival Salvador Nasralla, en un conteo preliminar prácticamente empatado.

Durante su campaña y de acuerdo a medios del país centroamericano, Asfura buscó distanciarse públicamente de Hernández.

