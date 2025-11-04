EUA destruyó otra embarcación en el Pacífico; van 64 personas muertas

Donald Trump ordenó un nuevo ataque a una presunta embarcación narcotraficante en aguas internacionales del Pacífico Oriental. De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos (EUA), el ataque causó la muerte de dos personas.

Con este ataque suman al menos 64 personas asesinadas por este procedimiento en tan solo dos meses. Te contamos los detalles del caso.

Donald Trump intensifica ataques a embarcaciones supuestamente al servicio del narcotráfico

El presidente de EUA, Donald Trump , intensificó la política de "mano dura" contra el narcotráfico en el Océano Pacífico, por lo que instruyó directamente a la Guardia Costera para ejecutar operaciones de intercepción que, con frecuencia, terminan en la destrucción de las naves sospechosas.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Según el comunicado de Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EUA, en las últimas horas del 4 de noviembre, se llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada (OTD).

El funcionario estadounidense señaló que los servicios de inteligencia confirmaron que el buque estaba involucrado en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes.

Las órdenes de Trump han cambiado las reglas de enfrentamiento, permitiendo a la Guardia Costera ser más agresiva en la intercepción y neutralización de las amenazas. El Pentágono, por su parte, respalda la medida argumentando que las tripulaciones de estas naves están armadas y representan un peligro inminente para el personal estadunidense, haciendo imposible la captura sin el uso de fuerza letal.

Suman más de 64 muertos por ataques a embarcaciones de EUA

El saldo de víctimas fatales por esta serie de ataques en el Pacífico Oriental sigue creciendo, alcanzando la escalofriante cifra de 64 personas muertas.

Esta dramática estadística no incluye a los presuntos narcotraficantes que, según informes extraoficiales, han desaparecido en el mar tras el hundimiento de las embarcaciones. La crítica internacional se centra en la proporcionalidad de la fuerza utilizada, pues en varios de los casos, las imágenes difundidas por la propia Guardia Costera han mostrado cómo las naves sospechosas reciben ataques letales sin que se les de la oportunidad a los tripulante de rendirse.

Este nuevo ataque pone de nuevo el foco en la política exterior de EUA y su estrategia para combatir el narcotráfico.

