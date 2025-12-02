SIP denuncia hostigamiento del gobierno de Cuba contra el medio digital elTOQUE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre una nueva escalada de hostigamiento por parte del gobierno de Cuba contra periodistas y colaboradores del medio digital independiente elTOQUE.

La organización calificó los hechos como “graves violaciones a la libertad de prensa” y urgió a la comunidad internacional a mantenerse atenta ante el deterioro acelerado del clima para el ejercicio periodístico en la isla.

🔴📣La SIP condena la reciente escalada de agresiones, hostigamiento y represalias del gobierno de #Cuba contra periodistas y colaboradores del medio digital independiente @eltoquecom, acciones que constituyen graves violaciones a la libertad de prensa.https://t.co/K8YHYxgSCr — SIP • IAPA (@sip_oficial) December 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Crece el patrón de persecución en Cuba

En los últimos días, miembros del equipo editorial del medio han sido blanco de intimidaciones, amenazas y campañas de difamación difundidas desde medios oficiales y cuentas asociadas a instituciones estatales.

Según la SIP, estas prácticas se enmarcan en un patrón sostenido de represión contra el periodismo independiente que incluye vigilancia, allanamientos, confiscación de equipos, restricciones migratorias y presiones contra familiares.

Denuncias por intentos de extradición

Uno de los episodios más recientes ocurrió cuando el sitio oficialista Razones de Cuba divulgó una presunta lista de 18 directivos de elTOQUE supuestamente investigados por autoridades cubanas.

El portal afirmó que estas personas —radicadas en países como Estados Unidos, México y España— podrían ser extraditadas si viajan a un tercer país o encarceladas al ingresar a Cuba.

El medio independiente denunció que la lista incluye a personas que ya no tienen relación laboral con la publicación.

Día Mundial de la Libertad de Prensa: Lista de los países más corruptos [VIDEO] La libertad de prensa está relacionada con la calidad de vida de las personas, pues países como Siria, Venezuela, China y Nicaragua carecen de libertades.

Editor acusa ataques constantes de difamación y actos de hostigamiento

El editor jefe del medio independiente, José Jasán Nieves, denunció que el régimen cubano estaría preparando una causa penal en su contra y contra otros colaboradores.

Recordó que el pasado 12 de noviembre la televisión estatal difundió información personal y la dirección de su domicilio con fines de intimidación. Días antes, un grupo de al menos ocho personas organizó un acto de repudio contra él en el Centro Cultural España, en Ciudad de México , donde participaba como invitado en un evento internacional.

Llamado internacional a frenar la represión

El presidente de la SIP, Pierre Manigault , expresó la solidaridad de la organización con el medio y con todos los periodistas independientes cubanos sometidos a represalias.

Además, instó a la comunidad internacional a exigir al gobierno de Cuba el respeto a los estándares regionales en materia de libertad de expresión.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, exigió el “cese inmediato de toda forma de represión y difamación”, además de que rechazó la fabricación de causas penales como mecanismo para silenciar voces críticas.

'elTOQUE' reafirma su labor

A pesar del contexto adverso, el medio aseguró que continuará sus investigaciones sobre la crisis sanitaria, energética y económica del país, por lo que reiteró su compromiso con el periodismo riguroso y el servicio público.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.