Encuentran droga en carrito de helados gracias a perro policía

Las autoridades mexicanas aseguraron 4.850 kilos de cocaína en un carrito de helados en una empresa de paquetería localizada sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la altura del municipio de Tarímbaro, gracias a un binomio canino .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Plan Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, a través de la Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsable en el delito de contra la salud.

Esta acción fue parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

🚨 En Morelia, #Michoacán, un operativo con binomio canino logró localizar más de 9 kg de droga camuflada en paquetes y un carrito de helados dentro de una paquetería 🐕💼 pic.twitter.com/LOzDEis4if — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 22, 2025

¿Cómo fue el decomiso de la droga en el carrito de helados?

El binomio canino localizó y aseguró los kilos de cocaína distribuida en cinco envoltorios confeccionados con plástico y ocultos en un carrito de helados.

Después de inspeccionar el carrito de helados, el perro se sentó cuando localizó el olor de la droga. En el lugar también se decomisaron cinco envoltorios confeccionados con plástico que contenían 5.380 kilos de gramos de comprimidos de fentanilo .

¿Qué es un binomio canino?

Un binomio canino está conformado por un humano y un perro, ambos capacitados para acciones de búsqueda y recate de personas. También se enfocan en detección de drogas, explosivos, guías de personas débiles visuales o como apoyo en labores de seguridad

Querétaro podría ser referente en capacitación de binomios caninos [VIDEO] Querétaro cada vez tiene más perritos que son capacitados para binomios caninos, por lo que esta entidad podría convertirse en un gran referente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

