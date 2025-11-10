Golpe al Cártel de Sinaloa: “El Toro” y “El Torito”, de Los Rusos, fueron detenidos en Sonora

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, detuvieron a Abdel “N”, alias El Toro, y Miguel Ángel “N”, alias El Torito, señalados como integrantes de la célula delictiva Los Rusos , grupo vinculado al Cártel de Sinaloa que opera principalmente en la frontera norte del país.

Las detenciones ocurrieron tras dos cateos realizados en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora , según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes aseguraron armas de fuego, dosis de droga y equipo de comunicación.

En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”.… pic.twitter.com/Hpvmf44cLd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

Relación con homicidios y tráfico de drogas

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch , El Toro está relacionado con el tráfico de metanfetamina y armas de fuego, además de contar con antecedentes por homicidio y lesiones.

La célula de Los Rusos , a la que ambos presuntamente pertenecen, mantiene presencia en Sonora y Baja California, además han protagonizado enfrentamientos con otras facciones del mismo Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo de Los Chapitos.

Las autoridades federales indicaron que ambos detenidos eran objetivos prioritarios por su participación en violencia armada en la frontera, además se investiga su posible participación en recientes ataques ocurridos en la zona.

Coordinación con el gobierno estatal

La SSPC reconoció el apoyo del Gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo , para la ejecución de estas operaciones de alto impacto.

“Agradecemos al gobierno estatal su respaldo permanente en las acciones conjuntas para recuperar la paz en la región”, señaló la dependencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones para determinar su responsabilidad en diversos delitos federales.

Antecedentes del grupo Los Rusos

Los Rusos son una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Jesús Alexander Sánchez Félix, alias El Ruso, exoperador de Ismael El Mayo Zambada.

En los últimos años, este grupo ha protagonizado enfrentamientos en Sonora contra facciones rivales del mismo cártel, disputando rutas de trasiego hacia Estados Unidos.

Con estas detenciones, las autoridades buscan debilitar una de las estructuras criminales más violentas en la región fronteriza.

