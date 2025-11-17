Trump dispuesto a atacar a cárteles en México; “hay graves problemas allá", afirma

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump , aseguró que autorizaría un ataque de fuerzas armadas estadunidenses en territorio mexicano como parte de la lucha contra el narcotráfico, si fuera necesario.

Esta declaración del primer mandatario de EUA se da tras un fin de semana tenso para México, en el que se vivió una fuerte represión en contra de jóvenes manifestantes que formaban parte de la Marcha de la Generación Z , cuyas principales demandas tienen que ver precisamente con la inseguridad, pues los jóvenes acusan que se vive un narco estado en nuestro país.

“No estoy contento con México”: Donald Trump advierte que podría ordenar un ataque en territorio mexicano

Durante una reciente conferencia en la Casa Blanca, Donald Trump dijo que no está contento con México en cuanto a su desempeño en el combate a cárteles de drogas, por lo que no descartó atacar a los grupos criminales, sobre todo, tras observar videos de protestas convocadas por la Generación Z, durante el pasado fin de semana en la Ciudad de México. Trump se negó a responder a la pregunta de si haría estos ataques solo con el consentimiento de México.

“Haremos lo que sea necesario para frenar las drogas. Vi la Ciudad de México el fin de semana. Hay problemas muy serios allá. Si tuviéramos que hacerlo (lanzar ataques en territorio mexicano) ¿haríamos ahí lo que hicimos con las rutas marítimas? Ya casi no entran drogas por nuestras vías marítimas”, comentó el primer mandatario estadunidense.

🚨 “Vi a la Ciudad de México durante el fin de semana y tienen serios problemas”, dice Trump



En un contexto tenso en el que el gobierno de EUA ha efectuado una veintena de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Pacífico cerca de aguas de Colombia y Venezuela, donde han muerto al menos 70 personas, el presidente estadunidense recalcó “no tenemos a nadie entrando por nuestra frontera sur”.

“No estoy contento con México”, aclaró el presidente Donald Trump , quien no dejó de señalar que gran parte de la droga que entra a EUA proviene de nuestro país.

Donald Trump lanza esta advertencia en un contexto de tensión en México

Estas preocupantes declaraciones del presidente norteamericano se dan en un contexto de tensión en México, donde la inseguridad motivó a los jóvenes de la Generación Z a levantar la voz en una marcha pacífica que fue reprimida por las autoridades de la CDMX.

Los jóvenes denunciaron que en México hay un narcoestado que está asesinando a diestra y siniestra a políticos honestos como el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo , quien advirtió en varias ocasiones que el municipio que gobernaba, uno de los más grandes de Michoacán, estaba en código rojo tras la detención de El Rino, uno de los líderes del CJNG, por lo que solicitó apoyo del Gobierno Federal, sin éxito.

Tras una ola de violencia en Michoacán, provocada por integrantes del CJNG, los jóvenes de la Generación Z convocaron a una marcha en la que las principales denuncias son la inseguridad, la corrupción y el desabasto de medicamentos en el país. No obstante, tras la intervención de la policía de la CDMX, el saldo fueron entre 15 y 22 personas heridas incluyendo periodistas de TV Azteca y adn Noticias, familias con menores, personas con discapacidad y jóvenes que fueron desplazados por policías de la SSC de la CDMX.

