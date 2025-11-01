Donald Trump amenaza con atacar Nigeria “con todas las armas en mano” tras ataques contra cristianos

Durante la tarde de este sábado 1 de noviembre el presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump , amenazó con atacar de manera directa y “con todas las armas en mano” el territorio de Nigeria, país en el que se han reportado ataques y asesinatos directos contra la comunidad cristiana.

Fue a través de la plataforma Truth Social que el presidente nortemaericano, señaló que de continuar con los asesinatos de cristianos, Estados Unidos suspenderá toda la ayuda que envían al país africano señalando que “podrían entrar” a su territorio.

Tras la firma de paz en Egipto, Trump asegura que vendrá una "era de oro" para Israel y Oriente Próximo [VIDEO] Donald Trump firma un histórico acuerdo de paz que acaba con la guerra en Gaza, liberando rehenes y anunciando una "era de oro" para Israel y Oriente Próximo.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Nigeria?

De acuerdo con el breve mensaje emitido por Donald Trump en la plataforma antes mencionada, EUA ingresaría al “ahora deshonrado” país de Nigeria para eliminar a los terroristas que están siendo señalados como los culpables de los ataques y agresiones contra cristianos.

Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, EUA suspenderá de inmediato toda la ayuda a Nigeria y podría entrar a ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades -se lee en el mensaje del presidente.

Trump ordena preparar posible ataque de acción contra Nigeria

Dentro del mismo emitido por Donald Trump , se dio a conocer que ordenó que el Departamento de Guerra comience a alistar los preparativos para un posible ataque en contra de Nigeria.

El mandatario norteamericano señaló que de concretarse, el ataque “será rápido, brutal y contundente”, por lo cual advirtió que las autoridades nigerianas deberán “actuar rápido” para evitar las represalias.

¿Qué está pasando en Nigeria?

De acuerdo con medios y agencias internacionales, desde hace varios meses se comenzaron a registrar ataques y asesinatos directos contra la comunidad cristiana en Nigeria, esto a manos de un grupo terrorista islámico.

Se ha señalado que los ataques se registran principalmente en zonas del norte y centro del país africano, lo cual ha causado miles de muertes y desplazamientos forzados de la comunidad dentro del territorio.

