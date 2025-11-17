Depósito de fuegos artificiales explota y llamas alcanzan a vehículos

Una fuerte explosión sacudió la zona este de São Paulo, Brasil, después de que un depósito de fuegos artificiales se incendiara. El incidente dejó al menos una persona muerta y varios heridos, así como afectaciones viales, ya que varios pedazos de escombros en llamas alcanzaron a llegar al paso vehicular.

Los hechos se registraron el pasado 13 de noviembre en Tatuapé, alrededor de las 19:15 horas (hora local) en un inmueble ubicado en la intersección de la Avenida Celso García con la Avenida Salim Farah Maluf.

🇧🇷 | Una explosión sacudió un edificio que almacenaba fuegos artificiales en São Paulo, Brasil, dejando un muerto y varios heridos, según informaron las autoridades. La explosión causó graves daños a viviendas e infraestructura cercanas.

pic.twitter.com/Untl5ln9Qx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué originó la explosión en Brasil?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, una persona murió en el lugar y hubo varios heridos, una persona con lesión en una de las manos y otra con traumatismo craneoencefálico.

El edificio aparentemente operaba depósito clandestino de fuegos artificiales. La explosión afectó todo el edificio e inclusive algunos coches debido a que los escombros volaron por el aire y cayeron sobre una avenida llena de automóviles.

Explosiones en Brasil

Según fuentes locales, después del incendio y estallido se produjeron otras pequeñas explosiones debido a que el material incendiario se consumía conforme las llamas llegaban. Para evitar un mayor número de víctimas la zona se acordonó y se impidió el paso de vehículos sobre la avenida por varias horas.

Video shows a massive explosion at a fireworks warehouse in São Paulo, Brazil, damaging several nearby homes pic.twitter.com/yGZGaAbu7S — OSINT report🚨 (@Tourosenta14746) November 14, 2025

Investigaciones por depósito ilegal

Las autoridades de Brasil comenzaron una investigación tanto para determinar las causas de la explosión como para saber si el lugar tenía los permisos para operar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

