Internacional
Depósito de fuegos artificiales explota y llamas alcanzan a vehículos

Un persona murió en el lugar y otras resultaron lesionadas tras la fuerte explosión; pedazos de escombros en llamas alcanzaron a los vehículos que pasaban por el lugar.

Depósito de fuegos artificiales explota en São Paulo, Brasil
@SputnikMundo | X
Actualizado el 17 noviembre 2025 13:21hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Una fuerte explosión sacudió la zona este de São Paulo, Brasil, después de que un depósito de fuegos artificiales se incendiara. El incidente dejó al menos una persona muerta y varios heridos, así como afectaciones viales, ya que varios pedazos de escombros en llamas alcanzaron a llegar al paso vehicular.

Los hechos se registraron el pasado 13 de noviembre en Tatuapé, alrededor de las 19:15 horas (hora local) en un inmueble ubicado en la intersección de la Avenida Celso García con la Avenida Salim Farah Maluf.

¿Qué originó la explosión en Brasil?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, una persona murió en el lugar y hubo varios heridos, una persona con lesión en una de las manos y otra con traumatismo craneoencefálico.

El edificio aparentemente operaba depósito clandestino de fuegos artificiales. La explosión afectó todo el edificio e inclusive algunos coches debido a que los escombros volaron por el aire y cayeron sobre una avenida llena de automóviles.

Explosiones en Brasil

Según fuentes locales, después del incendio y estallido se produjeron otras pequeñas explosiones debido a que el material incendiario se consumía conforme las llamas llegaban. Para evitar un mayor número de víctimas la zona se acordonó y se impidió el paso de vehículos sobre la avenida por varias horas.

Investigaciones por depósito ilegal

Las autoridades de Brasil comenzaron una investigación tanto para determinar las causas de la explosión como para saber si el lugar tenía los permisos para operar.

