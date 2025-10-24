Trump acusa a México de estar “gobernado por los cárteles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a endurecer su discurso contra gobiernos latinoamericanos y centró el pasado jueves 23 de octubre sus críticas en el país, al afirmar que “México está gobernado por los cárteles”, pese a expresar un “gran respeto” por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las declaraciones se dieron durante una mesa redonda con responsables de seguridad nacional en la Casa Blanca , donde también sugirió que una “acción terrestre” contra redes de narcotráfico podría estar en la agenda.

Trump arremete de nuevo.



"Sheinbaum es valiente pero en México gobiernan los cárteles" pic.twitter.com/dBl4BKtNMY — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 23, 2025

El presidente de EUA abre la puerta a una intervención en México

Trump repitió acusaciones que ha sostenido desde el inicio de su segundo mandato: que los cárteles operan con tal impunidad que controlan espacios estatales y requieren respuestas fuera de los cauces diplomáticos habituales.

En la misma intervención, el mandatario aseguró que no necesita —según su interpretación— la autorización del Congreso para autorizar ciertas acciones y llegó a decir: “Simplemente vamos a matar a gente que trae drogas a nuestro país”, en referencia a los traficantes.

Respuesta del Gobierno de México

Previo a esta declaración, el Gobierno de México ha mantenido una estrategia de no confrontación pública directa: “Cooperación sí, sumisión nunca”, repiten fuentes oficiales.

La presidenta ha destacado medidas como la entrega de capos , la militarización de puntos fronterizos y decomisos masivos de precursores y fentanilo, además, ha rechazado de plano la posibilidad de una intervención militar extranjera en territorio mexicano.

Las autoridades mexicanas han insistido además en que algunas operaciones de vigilancia aérea de Estados Unidos se realizan en coordinación o a solicitud de México, aunque la colaboración ha generado debate público y político.

El lucha de EUA contra los grupos criminales

En los primeros meses del mandato de Trump, la administración autorizó vuelos de vigilancia —incluidos drones no tripulados— sobre zonas mexicanas donde se concentra la producción de fármacos sintéticos.

Un aparato militar fue identificado frente a la costa de Sinaloa el pasado 3 de febrero, lo que alimentó las tensiones sobre soberanía y límites de la cooperación bilateral.

Además, la Casa Blanca llegó a designar a algunos cárteles como “ organizaciones terroristas ”, un paso que marcó un antes y un después en la crisis diplomática con varios socios regionales.

Operaciones en América Latina y el Caribe

La agresiva retórica de Trump no se limitó a México: también lanzó duras descalificaciones contra Colombia y su presidente, Gustavo Petro , además respaldó acciones militares y ofensivas navales contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han causado víctimas y provocado reproches internacionales.

El recrudecimiento verbal y operativo sitúa a la región en una nueva fase de tensión, en la que la cooperación antidroga y la defensa de la soberanía nacional se ponen a prueba.

