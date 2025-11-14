Las 12 exigencias de la Generación Z al Gobierno de México para la marcha del 15 de noviembre
El movimiento de la Generación Z emitió un pliego petitorio con 12 puntos en los que destaca la pérdida de la confianza en instituciones gubernamentales.
Este próximo sábado 15 de noviembre se llevará a cabo la movilización de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX), Aguascalientes, Baja California, Campeche y demás entidades de la República Mexicana, esto con la finalidad de exigirle al Gobierno de nuestro país los resultados prometidos en materia de seguridad, salud y oportunidades.
A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el movimiento emitió un pliego petitorio en el cual, entre otras cosas, exigieron al Gobierno Federal un mecanismo ciudadano de revocación, así como una elección directa del sustituto por la ciudadanía.
Lista de las 12 exigencias de la Generación Z en la marcha del 15 de noviembre
De acuerdo con el comunicado emitido por la cuenta de Generación Z México en redes sociales, se denunció que el partido Morena concentra el control absoluto del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Unión, así como del Poder Judicial.
Es por ello que sus exigencias y demandas son las siguientes:
- Mecanismo ciudadano de revocación
- Elección directa del sustituto por la ciudadanía
- Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución
- Blindaje contra la compra y coacción de votos
- Creación de un Organismo Ciudadano de Transparencia Total
- Creación de un Organismo Independiente de Auditoría
- Reforma profunda del sistema de justicia
- Mejora de la representación popular en el Congreso de la Unión
- Desmilitarización de la seguridad interna
- Fortalecimiento de la seguridad local
- Participación de voces con autoridad moral
- Consulta pública para ampliar el pliego petitorio hasta quince puntos
¿A qué hora inicia la marcha de la Generación Z en la CDMX?
Dentro de la Ciudad de México, la cita para las personas que acudirán a la marcha de la Generación Z fue en punto de las 11:00 de la mañana, sin embargo, las movilizaciones en otras entidades de la República iniciarán en diferentes horas.
Algunos de estos horarios son:
- Campeche: a las 11:00 de la mañana en el Obelisco
- Aguascalientes: a las 10:00 de la mañana en Tres Centurias
- Baja California: a las 16:00 horas en la Explanada del Centro de Gobierno Ensenada
- Nuevo León: a las 11:00 de la mañana en la Macroplaza
Los horarios de las movilizaciones que se llevarán a cabo a lo largo del país fueron publicados en las redes sociales oficiales del movimiento juvenil.
¿Qué es el movimiento de One Piece?
Es importante señalar que el movimiento de One Piece o la bandera del “Sombrero de Paja” surgió como un símbolo de protesta civil y apartidista juvenil, en el cual se denuncian casos de corrupción y rechazo al autoritarismo de las autoridades.
