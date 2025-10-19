Israel reanuda bombardeos en Gaza y lanza advertencia a Gaza
Israel Katz, secretario de Defensa, advierte que Israel responderá con más fuerza a violaciones del alto al fuego, tras enfrentamientos y bombardeos en Gaza.
Israel reanudó, este domingo 19 de octubre, sus ataques contra la Franja de Gaza, luego de que milicianos palestinos cometieran lo que el ejército israelí consideró violaciones al alto el fuego vigente desde hace apenas nueve días.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz , advirtió que cada violación del alto el fuego tendrá consecuencias graves. “Hamás pagará un alto precio por cada disparo y cada violación”, dijo, además advirtió que la intensidad de los ataques aumentará si las provocaciones continúan.
Katz aseguró haber instruido al ejército para actuar con contundencia, siguiendo la orden del primer ministro Benjamín Netanyahu .
Fuego cruzado en Rafah
Esto se dio después de que esta mañana se registró un enfrentamiento en Rafah, al sur de Gaza , cuando milicianos dispararon un misil antitanque contra tropas israelíes.
El ejército respondió con bombardeos dirigidos a desmantelar túneles y estructuras militares utilizadas por grupos armados. El incidente se produce pocos días después de la entrada en vigor del alto el fuego , según informó el portavoz militar israelí.
Tensiones internas entre milicias palestinas
En paralelo, la fuerza Radea unidad policial de Hamás, realizó una operación contra Yasser Abu Shabab, líder de las Fuerzas Populares, una milicia rival.
Las brigadas Al Qasam, brazo armado de grupo islamista, aseguraron no haber participado y ratificaron su compromiso con el alto el fuego. Abu Shabab, conocido por controlar ayuda humanitaria en Rafah con el respaldo de Israel, transmitió en vivo para demostrar que permanecía ileso.
Bombardeo deja cinco muertos en el centro de Gaza
El ataque más letal ocurrió en el centro de Gaza , cerca del café Twix en Al Zuweida, donde un dron israelí bombardeó una reunión de personas. Al menos cinco palestinos murieron y diez resultaron heridos, incluyendo niños, reportaron autoridades hospitalarias.
Videos difundidos en redes sociales muestran columnas de humo y gazatíes trasladando a los heridos.
