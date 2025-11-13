inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Generación Z marchará contra la inseguridad y corrupción

La movilización fue convocada en redes sociales y se espera que sea una de las más grandes convocadas por jóvenes en los últimos años.

Generación Z saladrá a marchar contra la inseguridad
Getty Images
Actualizado el 13 noviembre 2025 10:47hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Redacción adn Noticias

El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo una marcha de la Generación Z con el objetivo de alzar la voz por un país más justo y seguro para los jóvenes, destacando que no tienen ninguna afiliación política.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la Generación Z se movilizará el 15 de noviembre?

Los organizadores de la marcha han señalado que el movimiento rechaza cualquier acto de vandalismo o violencia e invitan a las personas a manifestarse de manera ordenada y pacífica.

Además, tienen como principal objetivo visibilizar los problemas estructurales que afectan a los jóvenes como es el desempleo, precariedad laborar, inseguridad y corrupción.

De acuerdo con datos de Latinobarómetro, la Generación Z tiene una mayor desconfianza del Gobierno (46%) que el resto de la población (53%).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la generación Z son jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, es decir que tienen entre 13 y 28 años. En México el 20% de la población forma parte de esta generación. Estos jóvenes se han enfrentado a diversas crisis como la pandemia, polarización política, migración y otros conflictos.

Horario y ruta de la marcha de la Generación Z

La marcha se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre a las 11:00 horas y comenzará en el Ángel de la Independencia y el recorrido será rumbo al Zócalo capitalino donde se prevé que den lectura de un posicionamiento general de los organizadores.

La ruta de la marcha será:

  • Ángel de la Independencia (punto de partida)
  • Avance por Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Avenida 5 de Mayo
  • Zócalo capitalino

Las calles que estarán cerradas serán:

  • Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la Avenida Bucareli.
  • Avenida Juárez y el perímetro de Bellas Artes.
  • Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo.
  • Avenida 5 de Mayo y calles colindantes al Zócalo.
  • 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Las alternativas viales son:

  • Circuito Interior (de norte a sur).
  • Avenida Chapultepec y Río de la Loza.
  • Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente (Circunvalación).
  • José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

¿Los captas? Todos las términos de lenguaje de la generación Z

[VIDEO] A veces puede llegar a ser confuso la forma de expresarse de los jóvenes dependiendo de la edad y la Generación Z tienen sus palabras con la que se expresan.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro   canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Redacción adn Noticias