Generación Z marchará contra la inseguridad y corrupción

El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo una marcha de la Generación Z con el objetivo de alzar la voz por un país más justo y seguro para los jóvenes, destacando que no tienen ninguna afiliación política.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la Generación Z se movilizará el 15 de noviembre?

Los organizadores de la marcha han señalado que el movimiento rechaza cualquier acto de vandalismo o violencia e invitan a las personas a manifestarse de manera ordenada y pacífica.

Además, tienen como principal objetivo visibilizar los problemas estructurales que afectan a los jóvenes como es el desempleo, precariedad laborar, inseguridad y corrupción.

De acuerdo con datos de Latinobarómetro, la Generación Z tiene una mayor desconfianza del Gobierno (46%) que el resto de la población (53%).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la generación Z son jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, es decir que tienen entre 13 y 28 años. En México el 20% de la población forma parte de esta generación. Estos jóvenes se han enfrentado a diversas crisis como la pandemia, polarización política, migración y otros conflictos.

Horario y ruta de la marcha de la Generación Z

La marcha se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre a las 11:00 horas y comenzará en el Ángel de la Independencia y el recorrido será rumbo al Zócalo capitalino donde se prevé que den lectura de un posicionamiento general de los organizadores.

La ruta de la marcha será:

Ángel de la Independencia (punto de partida)

Avance por Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Zócalo capitalino

Las calles que estarán cerradas serán:

Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la Avenida Bucareli.

Avenida Juárez y el perímetro de Bellas Artes.

Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Juárez y 5 de Mayo.

Avenida 5 de Mayo y calles colindantes al Zócalo.

20 de Noviembre y Pino Suárez.

Las alternativas viales son:

Circuito Interior (de norte a sur).

Avenida Chapultepec y Río de la Loza.

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente (Circunvalación).

José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

¿Los captas? Todos las términos de lenguaje de la generación Z [VIDEO] A veces puede llegar a ser confuso la forma de expresarse de los jóvenes dependiendo de la edad y la Generación Z tienen sus palabras con la que se expresan.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.