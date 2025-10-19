VIDEO: Pánico en vuelo de Air China tras incendio por batería de litio

Un vuelo comercial de la aerolínea Air China tuvo que aterrizar de emergencia después de que una batería de litio guardada en uno de los equipajes de mano comenzara a incendiarse.

El avión, que iba de Hangzhou a Seúl, aterrizó en Shanghái, el sábado 18 de octubre, ya que las llamas provocaron que la aeronave se llenara de humo. Además, existía el temor de que el fuego se extendiera y pudiera lesionar a las personas.

¿Cómo ocurrió el incendio en pleno vuelo?

El vuelo habría despegado aproximadamente a las 9:47 de la mañana y tras volar por casi una hora se desvió a Shanghái después de que una batería de litio estallara dentro de una maleta y provocara un incendio en la zona de equipaje.

A través de un comunicado, la aerolínea señaló que la batería se encendió espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero almacenado en el compartimiento superior del vuelo CA139. Al presentarse este hecho, la tripulación manejó la situación según los procedimientos y ninguna persona resultó lesionada.

Así se vivió el incendio en el vuelo de Air China

En los videos que rápidamente se viralizaron se puede observar el miedo de algunas personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en los asientos ubicados abajo del incendio.

Mientras algunos tratan de sacar la maleta otros se limitan a grabar el momento desde sus asientos. Por fortuna, un miembro de la tripulación aparece y entre sus compañeros logran manejar la situación.

