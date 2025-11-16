VIDEO: Al menos 80 víctimas tras derrumbe en mina de cobalto de la República Democrática del Congo

Al menos 80 personas han muerto o están heridas tras el derrumbe registrado en la mina Kalando, ubicada cerca del pueblo de Mulondo, en el territorio de Mutshatsha, provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo .

Autoridades locales detallaron que un puente de madera utilizado por mineros artesanales cedió cuando cientos de trabajadores intentaban cruzarlo en medio de una situación caótica.

🚨#AlertaADN



¡Trágico! Al menos 80 fallecidos tras un derrumbe ocurrido en la República Democrática del Congo pic.twitter.com/IEY1X9P5oT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 16, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El colapso ocurrió sobre una zanja profunda que hace las veces de barrera de seguridad dentro del sitio minero, excavada previamente por una empresa de capital chino que opera en la zona, según información de agencias internacionales .

Disparos militares desencadenaron el pánico

De acuerdo con el Servicio de Asistencia y Supervisión de la Minería Artesanal (SAEMAPE), el derrumbe se vio precedido por un momento de pánico colectivo. Militares desplegados en el área habrían realizado disparos al aire, lo que provocó que los mineros corrieran hacia el puente improvisado intentando huir de la zona.

El peso de la multitud hizo que la estructura colapsara de inmediato, arrojando a decenas de personas a la zanja. Testigos reportaron que muchos quedaron atrapados unos sobre otros, lo que elevó el número de víctimas.

#RDC 🇨🇩🇨🇩🇨🇩#LUALABA_KOLWEZI

MISE AU POINT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ❗⭕❗



ROY KAUMBA MAYONDE, Ministre provincial de l’Intérieur fait le point après la tragédie de la carrière de Mulondo



Au lendemain du drame survenu à la carrière de Mulondo, le Ministre provincial de… https://t.co/U9hkuCjeZU pic.twitter.com/0lV5i96HRG — Kanku Abraham (@kanku_abra4225) November 16, 2025

Labores de búsqueda siguen en marcha

El ministro provincial del Interior, Roy Kaumba Mayonde, confirmó que los rescatistas han recuperado decenas de cuerpos, mientras los equipos continúan trabajando entre el lodo y los escombros.

Las lluvias recientes han complicado las labores de rescate, además de que el área había sido declarada como zona de acceso prohibido debido al alto riesgo de derrumbes.

El riesgo de la minería de cobalto en África

La República Democrática del Congo es responsable de más del 70% de la producción mundial de cobalto, un mineral clave para baterías de autos eléctricos, celulares y dispositivos electrónicos.

Si bien la mayor parte del cobalto proviene de grandes minas industriales, se calcula que más de 200 mil personas trabajan en explotaciones artesanales, muchas veces sin medidas mínimas de seguridad, infraestructura adecuada o presencia regulatoria del Estado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.