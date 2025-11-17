A estas personas se les entregará más rápido la visa para entrar a Estados Unidos

Tras la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia los trámites de la visa para entrar a Estados Unidos se volvieron más complicados, sin embargo el gobierno recientemente acaba de anunciar que algunas personas la recibirán de manera prioritaria en los siguientes meses.

Desde el Despacho Oval, el mandatario estadounidense reveló este programa temporal impactará de manera significativa en los viajeros extranjeros, debido a que se han recibido muchas solicitudes.

¿A quiénes se les entregará más rápido la visa?

Donald Trump señaló que la prioridad será para los viajeros que tengan boletos para el Mundial 2026 y no se trata de un garantía de entrega, sino un adelanto a citas para visas.

El secretario de Estado, Mario Rubio, recalcó que un boleto "no significa visa americana" y aunque no se garantiza la admisión a Estados Unidos sí para una cita prioritaria.

¿Qué requisitos piden para solicitar la visa americana?

Pasaporte válido

Fotografía que cumpla con los requisitos:

Medir 51 x 51 mm (2x2 pulgadas) con la cabeza centrada y un tamaño entre 25 y 35 mm (1 y 1,4 pulgadas)

Imagen nítida, reproduce los tonos de piel con precisión y no tiene sombras

La foto es definida, sin pixeles ni puntos de impresión visibles. Está impresa en papel brillante o mate de calidad

El solicitante mira directamente a la cámara con una expresión neutra, los ojos son claramente visible

¿Cuál es el precio de un boleto para el Mundial 2026 en Estados Unidos?

El primer partido de Estados Unidos se jugará en Los Ángeles y es el más caro de la fase grupos, ya que en el SOFI Stadium, el CAT1 se cotizó en 2 mil 735 dólares, equivalente a 50 mil 375 pesos.

