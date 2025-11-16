EUA bombardea otra embarcación y mueren 3 personas; Trump abre la posibilidad de conversar con Maduro

Este domingo 16 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos (EUA), confirmó un nuevo ataque en contra de una embarcación que presuntamente era utilizada por el crimen organizado para transportar drogas. Derivado del bombardeo autorizado por la administración de Donald Trump , fallecieron 3 tripulantes.

Tras la operación, que se llevó a cabo en el océano Pacífico cerca de Colombia y Venezuela, el presidente de EUA, Donald Trump, abrió la posibilidad de conversar con el primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Te contamos los detalles.

EUA ordena un nuevo ataque de una embarcación supuestamente propiedad del narco

A través de sus redes sociales, el Comando Sur informó que, por orden del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

El ataque ocurrió el sábado 15 de noviembre como parte de la Operación Lanza del Sur, una iniciativa impulsada por la administración de Trump con el objetivo de frenar el narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico, próximas a Venezuela y Colombia.

Según los servicios de inteligencia de Washington, la embarcación aparentemente transportaba estupefacientes en el Pacífico Oriental, en aguas internacionales.

Las imágenes compartidas por el Comando Sur, a través de su cuenta de X, muestran el impactante momento en el que la embarcación tripulada por 3 personas es impactada por las fuerzas norteamericanas. Tras el bombardeo se reportó que los tres tripulantes murieron.

Desde septiembre, EUA ha destruido más de 20 embarcaciones señaladas por supuestamente transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Desde que iniciaron estos operativos han muerto más de 70 personas de manera extrajudicial.

Donald Trump no descarta sostener conversaciones con Nicolás Maduro

En entrevista con medios de comunicación, el presidente Donald Trump no descartó sostener conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras haber realizado una veintena de ataques a embarcaciones cerca de aguas venezolanas y colombianas.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Asimismo, estos comentarios se dan en un contexto tenso entre las dos naciones, sobre todo, después de que la administración de Trump designó como Organización Terrorista Extranjera al Cártel de los Soles y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a quien brinde información que facilite la captura del presidente venezolano.

