Un avión derrapó en la pista del aeropuerto de Hong Kong y cayó al mar; hay personas desaparecidas

Esta tarde se registró un lamentable accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong cuando un avión de carga se disponía a aterrizar en la pista.

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar un aterrizaje normal en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, el avión derrapó y terminó por caer al mar, no sin antes impactar con un vehículo que se encontraba en la zona. Te contamos los detalles.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Hong Kong hoy 19 de octubre?

Alrededor de las 3:53 a.m (tiempo de Hong Kong) se registró un accidente en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, luego de que un avión de carga AirACT 747-400 de la aerolínea turca Emirates derrapó en la pista mientras intentaba aterrizar, procedente de Dubái.

Al deslizarse sin control por la pista del aeropuerto impactó contra un vehículo que se encontraba en la zona de operaciones, para después caer ambos al agua.

Los cuerpos de emergencia del aeropuerto actuaron de inmediato, por lo que lograron rescatar a la tripulación de la aeronave; sin embargo, los ocupantes del vehículo siguen desaparecidos.

Las operaciones de rescate continúan. En la zona laboran el departamento de bomberos y la policía marítima desplegando embarcaciones y un helicóptero del Servicio Aéreo del Gobierno para rastrear la zona. Los equipos de emergencia también han acordonado la pista.