VIDEO: Erupción del volcán ‘Sakurajima” en Japón provoca caos en Asia; cancelan vuelos

El volcán Sakurajima , uno de los más activos de Japón, registró este domingo una serie de erupciones que levantaron columnas de ceniza de hasta 4.4 kilómetros de altura, lo que provocó afectaciones en el transporte aéreo y alertas por caída de ceniza en varias zonas de la isla de Kyūshū.

La actividad se concentró cerca de la ciudad de Kagoshima, donde se ubica este volcán con historial de intensa actividad.

🇯🇵 | El volcán Sakurajima de Japón entró en erupción varias veces el domingo, lanzando una columna de humo y ceniza a más de 14.000 pies de altura. pic.twitter.com/MScExR991m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 17, 2025

Múltiples explosiones durante la madrugada

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la primera explosión ocurrió alrededor de la 01:00 hora local. Posteriormente se registraron dos erupciones adicionales a las 02:30 y 08:50 horas, todas provenientes del cráter Minamidake, uno de los puntos más activos del Sakurajima.

La nube de ceniza alcanzó los 4.4 km de altura, siendo la primera erupción que supera los 4 km en casi 13 meses. La JMA explicó que la ceniza se desplazó en dirección noreste debido a los vientos predominantes, lo que incrementó los avisos para las regiones cercanas.

La caída de ceniza fue perceptible en distintos puntos de Kagoshima y en zonas de la prefectura vecina de Miyazaki.

Cancelación de vuelos y efectos en Asia

Medios locales reportaron que al menos 30 vuelos con salida o destino en el Aeropuerto de Kagoshima fueron cancelados durante la mañana debido a la escasa visibilidad y al riesgo que representa la ceniza en los motores de aeronaves.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que se mantienen evaluaciones constantes para determinar la reanudación segura de las operaciones.

La actividad del Sakurajima también fue captada desde el espacio. Imágenes satelitales difundidas por organismos europeos mostraron la columna de ceniza elevándose de manera constante desde el cráter, lo que confirmó la magnitud del fenómeno.

Autoridades piden precaución por caída de ceniza

Un funcionario de la prefectura de Kagoshima informó que, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas; sin embargo, la JMA recomendó a la población tomar medidas de protección en zonas donde se espera caída moderada de ceniza, como el uso de sombrillas, mascarillas y conducir con precaución por la reducción de visibilidad.

La agencia mantiene el nivel de alerta volcánica en tres de cinco, lo que implica restricciones de acceso al área cercana al cráter, pero sin órdenes de evacuación generalizadas.

Un volcán con historial activo

El Sakurajima es conocido por su constante actividad. En 2019 registró una erupción que expulsó ceniza hasta 5.5 kilómetros de altura. Además, desde mediados del siglo XX ha mantenido un comportamiento eruptivo frecuente, lo que obliga a una vigilancia continua por parte de las autoridades japonesas .

Por ahora, la JMA continuará monitoreando la evolución del volcán para detectar posibles incrementos en su actividad y prevenir riesgos para la población y el transporte en la región.

