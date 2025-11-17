Autobús de peregrinos choca contra pipa de gasolina, hay decenas de muertos

Al menos 45 muertos peregrinos musulmanes indios murieron este lunes después de que el autobús en el que se trasladaban chocara contra una pipa de gasolina en una carretera cercana a Medina, Arabia Saudita.

La colisión entre el camión y la pipa que contenía el combustible provocó un gran incendio sobre la carretera, así como una enorme columna de humo que fue grabada por algunas personas que se encontraban cerca del lugar de accidente.

¿Qué se sabe del autobús de peregrinos?

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, el autobús de peregrinos procedía de la ciudad india de Hyderabad y se dirigía a una región para cumplir con ritos religiosos. La colisión de las dos unidades provocó un incendio inmediato, lo que ocasionó que los pasajeros del autobús murieran casi instantáneamente y los que sobrevivieron no pudieran salir por las llamas.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند القياسي عندما اصطدمت حافلة تقل 43 راكبًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات. تسبب الاصطدام الشديد في اشتعال النيران في المركبتين، مما أسفر عن عدد كبير من الوفيات. تشير التقارير الأولية إلى أن… pic.twitter.com/DzkeGnyPJr — Vishal Mohan Yadav (@VishalMYadav_) November 17, 2025

¿Qué dijeron las autoridades la India por la tragedia?

Después de que las llamas fueran extinguidas por los servicios de emergencia, el jefe de la Policía de la ciudad de Hyderabad, confirmó la muerte de 45 personas de las 46 que viajaban en el autobús, según el diario local "The Indian Express".

Por su parte, el primer ministro de la India , Narendra Modi, lamentó el trágico accidente y expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas. A su vez mencionó que la embajada en Riad y el consulado en Yeda están brindando apoyo.

أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة، والذي راح ضحيته مواطنون هنود. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وتقدم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة كل الدعم الممكن، كما أن مسؤولينا على تواصل دائم مع السلطات السعودية. — Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025

