Asaltan Museo del Louvre en París y se llevan joyas de Napoleón

El Museo del Louvre cerró hasta nuevo aviso después de que varias joyas de la etapa imperial de Napoleón fueran robadas durante la mañana de este domingo, confirmó la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo millonario se llevó a cabo en tan solo siete minutos y el grupo de delincuentes habrían realizado labores de reconocimiento previamente.

Asaltaron el Museo del Louvre. Dos ladrones, vestidos de trabajadores del museo, se robaron valiosas joyas de la galería Apolo. Entre lo robado están dos coronas, un collar, unos aretes, broches y adornos del Segundo Imperio. — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) October 19, 2025