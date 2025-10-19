inklusion.png Sitio accesible
Asaltan Museo del Louvre en París y se llevan joyas de Napoleón

Los delincuentes habrían realizado labores de reconocimiento previamente; el robo tuvo una duración de tan solo siete minutos.

Adriana Pacheco

El Museo del Louvre cerró hasta nuevo aviso después de que varias joyas de la etapa imperial de Napoleón fueran robadas durante la mañana de este domingo, confirmó la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati.

De acuerdo con los primeros reportes, el robo millonario se llevó a cabo en tan solo siete minutos y el grupo de delincuentes habrían realizado labores de reconocimiento previamente.

