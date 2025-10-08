Hamás acepta entregar rehenes a Israel; estas son sus condiciones

Una fuente palestina de alto nivel confirmó que Hamás habría acordado liberar a todos los prisioneros israelíes retenidos en Gaza, tanto vivos como fallecidos.

Sin embargo, de acuerdo a Al Jazeera, el grupo islamista ha solicitado que el traslado de los cuerpos se posponga hasta que se establezcan las condiciones adecuadas sobre el terreno.

“Hamás acordó liberar a todos los prisioneros israelíes y posponer el traslado de los cuerpos hasta que se den las condiciones sobre el terreno” -se pudo leer este miércoles 8 de octubre.

عاجل | مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة: حماس وافقت على إطلاق أسرى الاحتلال جميعا وتأجيل الجثامين حتى توفر الظروف الميدانية — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Viernes fecha límite para sellar el acuerdo

De acuerdo al mismo medio, los mediadores habrían puesto como fecha límite el viernes 10 de octubre para poner fin a las negociaciones; además, para que sea el presidente Trump el que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Los mediadores pidieron a las delegaciones palestina e israelí que establezcan el viernes como fecha límite final para las negociaciones”, fue el primer mensaje.

Mientras que el segundo mensaje fue: “Los mediadores aseguraron a la delegación palestina que si se llega a un acuerdo, el presidente Trump declarará el fin de la guerra”.

عاجل | مصدر قيادي فلسطيني للجزيرة: الوسطاء أكدوا للوفد الفلسطيني أنه إن تم إبرام اتفاق سيعلن الرئيس ترمب انتهاء الحرب — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) October 8, 2025

Donald Trump planea viaje a Medio Oriente

En medio de la negociación y el establecimiento de la fecha límite, el presidente Donald Trump reconoció que se acerca el alto a fuego en Gaza, por lo que adelantó que planea un viaje ahí antes del fin de semana.

Asimismo, puntualizó que su equipo se encuentra conversando con Egipto, uno de los países intermediarios.

Israel ataca iglesia católica en Gaza [VIDEO] Existe una condena internacional por el ataque israelí a la única iglesia católica en Ganaza; murieron un par de personas y hay varios lesionados.

El plan de paz de Trump: un acuerdo condicionado

El plan de paz de 20 puntos presentado por Trump incluye un alto al fuego inmediato, la liberación de prisioneros por ambas partes y la formación de un gobierno tecnocrático en Gaza.

A cambio, Israel excarcelaría a mil 700 prisioneros palestinos, incluidos mujeres, niños y 250 condenados por cadena perpetua. Además, se contempla un intercambio de restos de fallecidos entre ambas partes.

Sin embargo, Hamás ha señalado que algunos aspectos del acuerdo requieren más negociaciones. El grupo ha expresado su disposición a entrar de inmediato en negociaciones a través de mediadores para discutir los detalles de este acuerdo.

Por su parte, Qatar, otro de los mediadores, ha admitido que quedan “muchos detalles” por cerrar. Además, Hamás ha exigido garantías para la paz en Gaza, incluyendo un alto el fuego “permanente y completo” y la retirada total de las fuerzas israelíes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.