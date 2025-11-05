Anuncian cancelación de vuelos por cierre de gobierno en EUA; ya es el más largo de la historia

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que solicitarán a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno .

Estados Unidos entró este miércoles en su día 36 de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.

Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40" aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país -dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

"Nos hacen falta 2 mil controladores aéreos" por lo que es necesario "reducir la presión" con un número menor de vuelos a supervisar por parte de los equipos, explicó.

Desde el 1 de octubre, miles de funcionarios federales están en desempleo técnico y otros cientos de miles continúan trabajando pero sin recibir sus salarios hasta que concluya la crisis.

BREAKING: #Transportation Sec. Sean Duffy just announced a 10% flight cut at 40 major #US airports starting #Friday, amid the 36 day government shutdown causing controller fatigue and shortages expect 3,500+ daily #cancellations.@USATODAY pic.twitter.com/uVq78kzrze — Chloe Smith 🇺🇸 (@ChloeSmith1728) November 6, 2025

Más de 60 mil controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte están en el segundo grupo. Por ello, en lugar de trabajar sin sueldo durante varias semanas, algunos no se presentan.

Controladores no reciben salario desde hace un mes

"Vamos a pedir a las compañías aéreas que trabajen con nosotros para reducir sus planes de vuelo", dijo el jefe de la agencia que regula el tráfico aéreo, la FAA, Bryan Bedford.

"Podemos tomar medidas hoy para evitar que la situación empeore", añadió.

"Hoy el sistema es extremadamente seguro y lo será mañana. Y si la presión sigue aumentando, incluso después de tomar estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales".

Bedford, con 35 años de carrera en el sector, consideró que la situación es "muy inusual". "A nuestros controladores no les pagan desde hace un mes. Estamos ansiosos de trabajar normalmente de nuevo".

El funcionario detalló que los controladores que siguen operando hacen "horas extras y trabajan más días".

"Queremos reducir esta presión antes de que se vuelva un problema", explicó Bedford.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.