Justin Trudeau y Katy Perry debutan juntos en un evento político-diplomático

Justin Trudeau y Katy Perry protagonizaron un momento inédito el pasado 03 de diciembre en Tokio. La pareja asistió a un almuerzo privado con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Yuko, lo que marcó su primera aparición en un contexto político. La presencia conjunta sorprendió por la mezcla entre espectáculo y diplomacia.

El encuentro se confirmó después de que Kishida publicara una foto en X junto a ambos y un árbol navideño. En su mensaje describió a Perry como la “pareja” del ex mandatario canadiense, mientras Trudeau agradeció la hospitalidad mediante un reposte.

¿Qué ocurrió en Tokio y por qué llamó la atención?

Kishida organizó un almuerzo privado para conversar sobre la relación bilateral y celebrar su amistad con Trudeau. La presencia de Perry añadió un ingrediente mediático que generó titulares en todo el mundo. La artista nunca había acompañado a una figura política en un espacio así.

La foto publicada por Kishida representó la confirmación más clara de su relación. También reveló el interés japonés por fortalecer los lazos con Canadá a nivel cultural y diplomático mediante gestos visibles.

Un año de evolución en su historia personal

La relación pasó de rumores a confirmaciones rápidas. En julio de 2025 los vieron juntos por primera vez, y en octubre tuvieron su primera aparición pública en París. Ahora suman un evento oficial en Japón.

Su contexto personal también marcó el ritmo. Perry terminó su compromiso con Orlando Bloom meses antes y Trudeau concluyó su matrimonio en 2023. Ambos manejan agendas exigentes que aun así los mantienen conectados.

Lo que dicen fuentes cercanas sobre su futuro

Personas cercanas a Perry dijeron a PEOPLE que la relación “se vuelve más seria”. Hablan de planes de vacaciones, de un mayor esfuerzo de Trudeau por coincidir con la cantante y de un vínculo que se fortalece rápido.

Perry cerrará su Lifetimes Tour el 7 de diciembre en Abu Dhabi y, según las fuentes, enfocará 2026 en su hija Daisy Dove. La dinámica familiar será clave en la evolución de la pareja.

Un capítulo más en la diplomacia Canadá–Japón

El encuentro también permitió actualizar el Plan de Acción Japón–Canadá, una agenda de cooperación que incluye comercio, innovación y seguridad. Trudeau mantiene interés en estos temas aun fuera del cargo.

Su vínculo con Sophie Grégoire en la actualidad

Trudeau y Sophie Grégoire anunciaron su separación en 2023 tras 18 años juntos. Mantienen una relación cordial centrada en la crianza de sus tres hijos.

El ex primer ministro manejó su nueva etapa de manera discreta. La aparición con Perry representa su transición definitiva hacia una vida pública distinta.

